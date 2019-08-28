2019-08-28T10:03:54+03:00
Общество

Студентка из Ярославля получила высшую награду на мировом чемпионате WorldSkills

Анастасия Камнева стала первой россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Анастасия Камнева из Ярославля получила высшую награду на мировом чемпионате WorldSkills. Фото: со странички Анастасии Камневой в "ВКонтакте".Анастасия Камнева из Ярославля получила высшую награду на мировом чемпионате WorldSkills. Фото: со странички Анастасии Камневой в "ВКонтакте".
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Студентка Ярославского государственного технического университета Анастасия Камнева получила высшую награду на мировом чемпионате WorldSkills - 2019, который прошел в Казани. Анастасия стала лучшей в категории «Лабораторный химический анализ», обойдя победителей национальных чемпионатов из Колумбии, Бразилии, Финляндии, Китая, Сингапура, Великобритании, Австрии и Казахстана.

Анастасия завоевала золотую медаль в категории «Лабораторный химический анализ», обойдя конкурентов из 8 стран. Фото: Правительство Ярославской области

Анастасия завоевала золотую медаль в категории «Лабораторный химический анализ», обойдя конкурентов из 8 стран.Фото: Правительство Ярославской области

Кроме золотой медали по своему профилю ярославна еще получила статус самой результативной участницей мирового первенства и стала первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля - престижной награды, названной в честь испанского отца-основателя международного движения WorldSkills.

- Мы верили и болели за неё - и она не подвела! Эта победа пятикурсницы ЯГТУ по праву принадлежит также вузу вместе с промышленно-экономическим колледжем и компанией «Р-Фарм», специалисты которых готовили ее к соревнованиям. Поздравляю всех! В такие минуты испытываешь настоящую гордость за нашу молодежь, науку и будущее страны! - поздравил Анастасию губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Анастасия внесла существенный вклад в то, что Национальная сборная России оказалась на втором месте. Фото: со странички Анастасии Камневой в "ВКонтакте".

Анастасия внесла существенный вклад в то, что Национальная сборная России оказалась на втором месте. Фото: со странички Анастасии Камневой в "ВКонтакте".

Вклад Анастасии стал важной составляющей успеха всей Национальной сборной, которая завевала 22 медали - 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм. В медальном зачете наша страна оказалась на втором месте, уступив только сборной Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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