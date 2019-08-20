2019-08-20T15:59:28+03:00
Общество

Всегда юный комсомольский привет: в Рыбинске нашли капсулу времени с письмом из 1960-х годов

Послание потомкам из прошлого хорошо сохранилось
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Пресс-служба администрации города РыбинскаФото: Пресс-служба администрации города Рыбинска
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В Ярославской области нашли капсулу времени из 1960-х годов. На послание от комсомольцев советского времени наткнулся экскаваторщик Александр Погодин в субботу, 17 августа, когда выполнял земляные работы в парке на пересечении улиц Черняховского и Славского в Рыбинске. Раньше на этом месте стоял памятник Ленину.

В письме говорится:

«Мы, комсомольцы 60-х годов, юноши и девушки Волжского машиностроительного завода гор. Рыбинска Ярославской области, передаем Вам горячий, всегда юный комсомольский привет! 1968 год, 29 октября - 50 лет ВЛКСМ. Идут годы! Время изменяет облик планеты, ускоряет темпы жизни, выдвигает новые задачи. Нас увлекают, захватывают с головой наши ежедневные деяния. Но толща времени не в состоянии отделить от нас живое дыхание революции, приглушить яркость и ярость дней, осененных солнцем и грозами, накаленных порохом, омытых кровью и отмеченных легендарными делами…»

- Послание хорошо сохранилось, что видно по первому листу, но разъединять остальные листы будут специалисты, - рассказал поделившийся новостью в соцсетях депутат Муниципального совета Рыбинска Петр Кельберг.

Памятник демонтировали несколько лет назад и перевезли на территорию музея Советской эпохи. О том ,что под ним была капсула, знали, но не нашли. Тогда удалось обнаружить только табличку, которая предупреждала о том, что под землей лежит привет из прошлого.

Сейчас капсулу передали мэру Рыбинска Денису Добрякову.

- Хорошо, что одна из них сохранилась! – отметил глава города.- Это часть нашей истории. Капсулу передадим специалистам. Они аккуратно развернут и изучат послание, после чего этот артефакт сможет занять достойное место в экспозиции одного из городских музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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