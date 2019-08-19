2019-08-19T14:11:54+03:00
Общество

В Рыбинске нашли капсулу времени с письмом из 1960-х годов

Комсомольцы СССР передали в нем привет из прошлого потомкам
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске нашли капсулу времени с письмом из 1960-х годов. Фото со странички Петра Кельберга/vk.comВ Рыбинске нашли капсулу времени с письмом из 1960-х годов. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com
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В Рыбинске Ярославской области нашли капсулу времени из 1960-х годов. На послание от комсомольцев советского времени наткнулся экскаваторщик Александр Погодин 17 августа, когда выполнял земляные работы в парке на пересечении улиц Черняховского и Славского. Письмо обнаружили на том месте, где раньше стоял памятник Ленину.

Капсулу обнаружили на месте памятника Ленину. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com

Капсулу обнаружили на месте памятника Ленину. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com

В письмо говорится: «Мы, комсомольцы 60-х годов, юноши и девушки Волжского машиностроительного завода гор. Рыбинска Ярославской области, передаем Вам горячий, всегда юный комсомольский привет! 1968 год, 29 октября - 50 лет ВЛКСМ. Идут годы! Время изменяет облик планеты, ускоряет темпы жизни, выдвигает новые задачи. Нас увлекают, захватывают с головой наши ежедневные деяния. Но толща времени не в состоянии отделить от нас живое дыхание революции, приглушить яркость и ярость дней, осененных солнцем и грозами, накаленных порохом, омытых кровью и отмеченных легендарными делами…»

Письмо хорошо сохранилось. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com

Письмо хорошо сохранилось. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com

- Послание хорошо сохранилось, что видно по первому листу, но разъединять остальные листы будут специалисты, - рассказал поделившийся новостью в соцсетях депутат Муниципального совета Рыбинска Петр Кельберг.

Рабочие наткнулись на капсулу во время земляных работ в парке. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com

Рабочие наткнулись на капсулу во время земляных работ в парке. Фото со странички Петра Кельберга/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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