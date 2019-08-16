Классика с авангардом и репетиции на Перекопе
16 августа девять претендентов на должность худрука ярославского Волковского театра представили свои концепции его развития. Трансляция заседания шла в прямом эфире. Рассказываем, что предложили соискатели.
ДЕНИС АЗАРОВ
Кто он: основатель оперной студии «Московский молодежный оперный дом» при Академии Хорового Искусства им. В. Попова. Имел опыт сотрудничества с Волковским театром, также работал с театрами «Новая Опера», Баденским государственным театром в Карлсруэ, Гоголь-центром, ЦДР, ЦИМом, Театром им. М. Ермоловой.
Денис Азаров. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
- Для меня Волковский театр – это семья, у которой сейчас возникли проблемы. И я знаю, как их решить, - заявил Азаров.
Он предложил укреплять существующий бренд первого русского театра. И пообещал, что при нем Волковский будет стремится к репертуару из самых качественные спектаклей. Для этого Азаров готов задействовать личные связи и знакомства с российскими и зарубежными режиссерами. Продвигать театр, по его мнении, особенно важно в следующем году, так как будет прекрасный повод – 270-летие, которое отметит учреждение культуры. Азаров считает необходимым участие театра в различных фестивалях, масштабные гастроли по России и за рубежом.
Также он предложил организовать познавательную выставку (возможно, с привлечением современных цифровых технологий) в фойе театра. На Красном Перекопе – создать новое репетиционное и зрительское пространство, где можно проводить мастер-классы, показы, организовать общежитие для молодых актеров. Все это, по мнению Азарова, поможет привлечь новых зрителей, молодежь. Более того, он даже заявил, что у него есть инвесторы для реализации проекта. Для улучшения материального положения создать попечительский совет, привлекать спонсоров и самому театру больше зарабатывать.
- Я, правда, переживаю за театр. Мне хочется. Чтобы он вернулся в золотое время, когда там бурлила жизнь, - сказал он в конце выступления.
ВЛАДИМИР АЛЕННИКОВ
Кто он: кинорежиссер, продюсер и сценарист. Его постановки шли в Красноярском ТЮЗе, Театре им. Н. Сац, МАМТе им. Станиславского и Немировича-Данченко и Волковском.
Что предложил:
Отметил, что в Волковском хорошая сцена, идеальный зал и есть все возможности для творчества. В основу концепции положил отношение к театру как к храму. Предложил выдержать баланс между авангардом и традиционным театром.
Владимир Аленников. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
- Я поставил в Волковском два спектакля. Там есть проблема, что из 64 человек труппы активно работает, дай бог, половина. Это не правильно. Я хочу это исправить, - отметил он.
Еще одна проблема, по его мнению, что приезжие режиссеры ставят спектакли и уезжают. В результате спектакль остается как бы бесхозным и постепенно затухает. Сам он, говорит, приезжает на каждый свой спектакль, чтобы обсудить с актерами работу.
Он видит Волковской как музыкально-драматический театр. Предлагает практиковать видеоспектакли, ставить больше пьес для детей и подростков (типа «Синей птицы»). Театр, по его мнению, должен стать центром культурной жизни. В нем должны проходить обсуждения спектаклей, выставки, может открыться книжная лавка. Про нынешнее состояние коллектива он сказал следующее:
- Я не вижу раскола в труппе, вижу смуту в умах, так как артисты не видят творческой перспективы. Не было стыковки между директором и худруком. Они почти не общались. Так быть не должно.
В качестве директора Волковского он рассматривает кандитару нынешнего заместителя Валерия Русина и проректора «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова» Алексея Литвинова. Предполагает, что будет сотрудничать с хореографом Егором Дружининым. И задумался о том, чтобы поставить спектакли про Федора Волкова и Прасковью Жемчугову.
ВЛАДИМИР ГУРФИНКЕЛЬ
Кто он: с 1981 по 1998 год работал в российских театрах как приглашенный режиссер. Был главным режиссером Екатеринбургского театра драмы, руководил Челябинским театром драмы, с 2012 по 2018 год был директором и главным режиссером Пермского Театра-Театра.
Владимир Гурфинкель. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
Считает, что Волковскому театру нужен свой, индивидуальный путь развития. В итоге Первый русский должен стать главным театром русской провинции. По его мнению, в Ярославле должна работать биржа с питчингом идей, собраниями режиссеров, которые могли бы заявлять свои проекты. Предложил распространить жизнь театра за стены самого здания, привлекать молодых зрителей, собрать в Волковском театре группу молодых актеров-студентов, которые бы занимались русским психологическим театром.
ОЛЕГ ЕФРЕМОВ
Кто он: сотрудничал с театрами Подольска, Москвы, Ставрополя, Иркутска, Рязани, Русским Национальным театром.
Олег Ефремов. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
Предложил ставить разные спектакли – трагедию, драму, комедию, авангард и классику. Это должна быть яркая форма и глубинный психологизм.
АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ
Кто он: основатель студии «Казаковтеатр», руководитель ДК «Яуза» в Мытищах, работал заместителем худрука в «Московском театре музыки и драмы Стаса Намина», ЦК «Сцена» и театра «Откровение».
Алексей Казаков. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
Первый русский театр должен поддерживать традиции российского репертуарного театра. В этом смысле он должен стать опорой российского театра. Большое внимание Казаков намерен уделять профессиональному росту труппы, задействовать в репетиционном процессе всех актеров. Помимо основных спектаклей он хотел бы в здании Волковского видеть моноспектакли, встречи со зрителями. В год, по мнению Казакова, должно ставиться не меньше пять новых спектаклей. В театральном университете должен быть набран целевой актерский курс, выпускники которого придут на смену нынешним актерам после их выхода на пенсию.
ИГОРЬ ЛАРИН
Кто он: основатель театра одного актера «Монплезир». Руководил театром «Особняк» в Петербурге, работал худруком Магнитогорского ТЮЗа «Буратино», худруком «Нового театра» Хельсинки, худруком Музыкального и Русского драматического театров Петрозаводска, худруком петербургского театра «На Литейном». С 2012 года работает главным режиссером Ярославского ТЮЗа.
Игорь Ларин. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
- Мне Волковский театр представляется театром аристократическим, театром высокой классики, - сказал Ларин. Также он хочет восстановить утраченную, по его мнению, связь между театральным институтом и ярославскими театрами. Еще он считает, что в области нужно воссоздать союз театральных деятелей.
РОМАН МАРХОЛИА
Кто он: руководил Севастопольским театром имени Луначарского, ставил спектакли в театрах Москвы, Петербурга, Риги, Красноярска, Львова, Севастополя, Вильнюса, Иркутска.
Роман Мархолиа. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
- У Ярославля есть ощущение независимости, накопленный опыт, хорошая актерская школа и есть зритель, но который изменился в последнее время. Город становится новым, при этом не отрываясь от корней, - охарактеризовал он ситуацию.
По его мнению, в Волковском можно ставить русскую и зарубежную классику, сформировать что-то убедительное, основанное на русской культуре.
СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС
Кто он: актер и режиссер, работает заместителем худрука МХАТ имени Горького. В 2009-2011 годах Пускепалис был главным режиссером Волковского театра.
Сергей Пускепалис. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
Считает, что благодаря Евгению Марчелли труппа находится в хорошем профессиональном тонусе. Хочет сохранить кадровый потенциал и продолжать работать над совершенствованием профессионализма актеров – приглашать лучших специалистов для проведения мастер-классов. Он считает, что посещение театра должно войти в программу пребывания в Ярославле туристов. Уже поставленные в Волковском спектакли он назвал золотым запасом, к которому надо бережно относиться. При этом театр должен найти свою пьесу. На сцене ярославского театра Пускепалис видит русскую классическую и современную драматургию. Он пообещал, что у него не будет безработных актеров. По его мнению, обязательно должен работать художественный совет.
Ярославского актера Валерия Кириллова и заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева интересовало, готов ли Пускепалис отказаться от съемок в кино ради работы в ярославском театре. Он пообещал, что закончит уже начатые проекты, а новых брать не будет.
МИХАИЛ ЦИТРИНЯК
Кто он: режиссер театра и кино, актер, сценарист, драматург, сотрудничал с МХАТом, театром имени Ермоловой, преподавал в театральном институте имени Щукина, работал в команде сериала «Не родись красивой», работает с Вахтанговским театром.
Михаил Цитриняк. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.
Что предложил:
Считает, что Волковскому нужны и драмы, и комедии, русский классический репертуар и современная пьеса. Начав работу в театре он готов встретиться с каждым сотрудником отдельно, узнать, что у него болит. Хочет учредить ежегодный праздник «Человек театра» - отмечать лучших актеров и зрителей.
Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU