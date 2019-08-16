Классика с авангардом и репетиции на Перекопе

16 августа девять претендентов на должность худрука ярославского Волковского театра представили свои концепции его развития. Трансляция заседания шла в прямом эфире. Рассказываем, что предложили соискатели.

ДЕНИС АЗАРОВ

Кто он: основатель оперной студии «Московский молодежный оперный дом» при Академии Хорового Искусства им. В. Попова. Имел опыт сотрудничества с Волковским театром, также работал с театрами «Новая Опера», Баденским государственным театром в Карлсруэ, Гоголь-центром, ЦДР, ЦИМом, Театром им. М. Ермоловой.

Денис Азаров. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

- Для меня Волковский театр – это семья, у которой сейчас возникли проблемы. И я знаю, как их решить, - заявил Азаров.

Он предложил укреплять существующий бренд первого русского театра. И пообещал, что при нем Волковский будет стремится к репертуару из самых качественные спектаклей. Для этого Азаров готов задействовать личные связи и знакомства с российскими и зарубежными режиссерами. Продвигать театр, по его мнении, особенно важно в следующем году, так как будет прекрасный повод – 270-летие, которое отметит учреждение культуры. Азаров считает необходимым участие театра в различных фестивалях, масштабные гастроли по России и за рубежом.

Также он предложил организовать познавательную выставку (возможно, с привлечением современных цифровых технологий) в фойе театра. На Красном Перекопе – создать новое репетиционное и зрительское пространство, где можно проводить мастер-классы, показы, организовать общежитие для молодых актеров. Все это, по мнению Азарова, поможет привлечь новых зрителей, молодежь. Более того, он даже заявил, что у него есть инвесторы для реализации проекта. Для улучшения материального положения создать попечительский совет, привлекать спонсоров и самому театру больше зарабатывать.

- Я, правда, переживаю за театр. Мне хочется. Чтобы он вернулся в золотое время, когда там бурлила жизнь, - сказал он в конце выступления.

ВЛАДИМИР АЛЕННИКОВ

Кто он: кинорежиссер, продюсер и сценарист. Его постановки шли в Красноярском ТЮЗе, Театре им. Н. Сац, МАМТе им. Станиславского и Немировича-Данченко и Волковском.

Что предложил:

Отметил, что в Волковском хорошая сцена, идеальный зал и есть все возможности для творчества. В основу концепции положил отношение к театру как к храму. Предложил выдержать баланс между авангардом и традиционным театром.

Владимир Аленников. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

- Я поставил в Волковском два спектакля. Там есть проблема, что из 64 человек труппы активно работает, дай бог, половина. Это не правильно. Я хочу это исправить, - отметил он.

Еще одна проблема, по его мнению, что приезжие режиссеры ставят спектакли и уезжают. В результате спектакль остается как бы бесхозным и постепенно затухает. Сам он, говорит, приезжает на каждый свой спектакль, чтобы обсудить с актерами работу.

Он видит Волковской как музыкально-драматический театр. Предлагает практиковать видеоспектакли, ставить больше пьес для детей и подростков (типа «Синей птицы»). Театр, по его мнению, должен стать центром культурной жизни. В нем должны проходить обсуждения спектаклей, выставки, может открыться книжная лавка. Про нынешнее состояние коллектива он сказал следующее:

- Я не вижу раскола в труппе, вижу смуту в умах, так как артисты не видят творческой перспективы. Не было стыковки между директором и худруком. Они почти не общались. Так быть не должно.

В качестве директора Волковского он рассматривает кандитару нынешнего заместителя Валерия Русина и проректора «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова» Алексея Литвинова. Предполагает, что будет сотрудничать с хореографом Егором Дружининым. И задумался о том, чтобы поставить спектакли про Федора Волкова и Прасковью Жемчугову.

ВЛАДИМИР ГУРФИНКЕЛЬ

Кто он: с 1981 по 1998 год работал в российских театрах как приглашенный режиссер. Был главным режиссером Екатеринбургского театра драмы, руководил Челябинским театром драмы, с 2012 по 2018 год был директором и главным режиссером Пермского Театра-Театра.

Владимир Гурфинкель. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

Считает, что Волковскому театру нужен свой, индивидуальный путь развития. В итоге Первый русский должен стать главным театром русской провинции. По его мнению, в Ярославле должна работать биржа с питчингом идей, собраниями режиссеров, которые могли бы заявлять свои проекты. Предложил распространить жизнь театра за стены самого здания, привлекать молодых зрителей, собрать в Волковском театре группу молодых актеров-студентов, которые бы занимались русским психологическим театром.

ОЛЕГ ЕФРЕМОВ

Кто он: сотрудничал с театрами Подольска, Москвы, Ставрополя, Иркутска, Рязани, Русским Национальным театром.

Олег Ефремов. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

Предложил ставить разные спектакли – трагедию, драму, комедию, авангард и классику. Это должна быть яркая форма и глубинный психологизм.

АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ

Кто он: основатель студии «Казаковтеатр», руководитель ДК «Яуза» в Мытищах, работал заместителем худрука в «Московском театре музыки и драмы Стаса Намина», ЦК «Сцена» и театра «Откровение».

Алексей Казаков. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

Первый русский театр должен поддерживать традиции российского репертуарного театра. В этом смысле он должен стать опорой российского театра. Большое внимание Казаков намерен уделять профессиональному росту труппы, задействовать в репетиционном процессе всех актеров. Помимо основных спектаклей он хотел бы в здании Волковского видеть моноспектакли, встречи со зрителями. В год, по мнению Казакова, должно ставиться не меньше пять новых спектаклей. В театральном университете должен быть набран целевой актерский курс, выпускники которого придут на смену нынешним актерам после их выхода на пенсию.

ИГОРЬ ЛАРИН

Кто он: основатель театра одного актера «Монплезир». Руководил театром «Особняк» в Петербурге, работал худруком Магнитогорского ТЮЗа «Буратино», худруком «Нового театра» Хельсинки, худруком Музыкального и Русского драматического театров Петрозаводска, худруком петербургского театра «На Литейном». С 2012 года работает главным режиссером Ярославского ТЮЗа.

Игорь Ларин. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

- Мне Волковский театр представляется театром аристократическим, театром высокой классики, - сказал Ларин. Также он хочет восстановить утраченную, по его мнению, связь между театральным институтом и ярославскими театрами. Еще он считает, что в области нужно воссоздать союз театральных деятелей.

РОМАН МАРХОЛИА

Кто он: руководил Севастопольским театром имени Луначарского, ставил спектакли в театрах Москвы, Петербурга, Риги, Красноярска, Львова, Севастополя, Вильнюса, Иркутска.

Роман Мархолиа. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

- У Ярославля есть ощущение независимости, накопленный опыт, хорошая актерская школа и есть зритель, но который изменился в последнее время. Город становится новым, при этом не отрываясь от корней, - охарактеризовал он ситуацию.

По его мнению, в Волковском можно ставить русскую и зарубежную классику, сформировать что-то убедительное, основанное на русской культуре.

СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС

Кто он: актер и режиссер, работает заместителем худрука МХАТ имени Горького. В 2009-2011 годах Пускепалис был главным режиссером Волковского театра.

Сергей Пускепалис. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

Считает, что благодаря Евгению Марчелли труппа находится в хорошем профессиональном тонусе. Хочет сохранить кадровый потенциал и продолжать работать над совершенствованием профессионализма актеров – приглашать лучших специалистов для проведения мастер-классов. Он считает, что посещение театра должно войти в программу пребывания в Ярославле туристов. Уже поставленные в Волковском спектакли он назвал золотым запасом, к которому надо бережно относиться. При этом театр должен найти свою пьесу. На сцене ярославского театра Пускепалис видит русскую классическую и современную драматургию. Он пообещал, что у него не будет безработных актеров. По его мнению, обязательно должен работать художественный совет.

Ярославского актера Валерия Кириллова и заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева интересовало, готов ли Пускепалис отказаться от съемок в кино ради работы в ярославском театре. Он пообещал, что закончит уже начатые проекты, а новых брать не будет.

МИХАИЛ ЦИТРИНЯК

Кто он: режиссер театра и кино, актер, сценарист, драматург, сотрудничал с МХАТом, театром имени Ермоловой, преподавал в театральном институте имени Щукина, работал в команде сериала «Не родись красивой», работает с Вахтанговским театром.

Михаил Цитриняк. Фото: с трансляции на сайте Минкульта.

Что предложил:

Считает, что Волковскому нужны и драмы, и комедии, русский классический репертуар и современная пьеса. Начав работу в театре он готов встретиться с каждым сотрудником отдельно, узнать, что у него болит. Хочет учредить ежегодный праздник «Человек театра» - отмечать лучших актеров и зрителей.

Напомним, в июле Первый русский театр оказался обезглавлен. 5 июля, министр культуры Владимир Мединский объявил об увольнении директора театра имени Федора Волкова Алексея Туркалова. Тогда же стало известно, что худрук театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.