Ярославская модель подозревает в краже 15 тысяч долларов свою подругу

15 тысяч долларов у 21-летней модели из Ярославля Дианы Шуваевой могла украсть близкая подруга - тоже модель. По крайней мере, как сообщил источник «Комсомольской правды - Ярославль», именно та девушка сейчас является главной подозреваемой.

- Деньги у Дианы лежали в тумбочке в спальне. Посторонние люди не имели к ним доступа, - уточник источник.

Преступление произошло в квартире на Хорошевском шоссе в Москве, где сейчас живет Шуваева. Модель уже написала заявление в полицию, которая начала проверку обстоятельств исчезновения крупной суммы из дома девушки. Правда, связаться с подозреваемой сейчас ни у самой Дианы, ни у правоохранителей возможности нет – несколько дней назад девушка улетела на отдых на Мальту. Вернуться в Россию она собиралась только в конце августа.

Напомним, историю с исчезновением денег Диана Шуваева рассказала в своем Instagram. Она сразу написала, что подозревает кого-то из близких. Более того, модель заявила, что в течение месяца ей снились странные сны, которые сонники трактовали именно как потери и предательства. К сожалению, оказалось, что эти тревожные мистические «звоночки» были не зря.