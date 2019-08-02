2019-08-02T18:24:36+03:00
Происшествия

Ярославская модель подозревает в краже 15 тысяч долларов свою подругу

А та тем временем отдыхает за границей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Фото: dianashuvaeva / InstagramФото: dianashuvaeva / Instagram
Изменить размер текста:

15 тысяч долларов у 21-летней модели из Ярославля Дианы Шуваевой могла украсть близкая подруга - тоже модель. По крайней мере, как сообщил источник «Комсомольской правды - Ярославль», именно та девушка сейчас является главной подозреваемой.

- Деньги у Дианы лежали в тумбочке в спальне. Посторонние люди не имели к ним доступа, - уточник источник.

Преступление произошло в квартире на Хорошевском шоссе в Москве, где сейчас живет Шуваева. Модель уже написала заявление в полицию, которая начала проверку обстоятельств исчезновения крупной суммы из дома девушки. Правда, связаться с подозреваемой сейчас ни у самой Дианы, ни у правоохранителей возможности нет – несколько дней назад девушка улетела на отдых на Мальту. Вернуться в Россию она собиралась только в конце августа.

Напомним, историю с исчезновением денег Диана Шуваева рассказала в своем Instagram. Она сразу написала, что подозревает кого-то из близких. Более того, модель заявила, что в течение месяца ей снились странные сны, которые сонники трактовали именно как потери и предательства. К сожалению, оказалось, что эти тревожные мистические «звоночки» были не зря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Условия игры меняются? За картельный сговор впервые в России в колонию отправили высокопоставленного чиновника
Суд дал реальные сроки фигурантам "дела Шатило" о сговоре в торгах на ремонт дорогой медицинской техники в интересах минздрава - самому бизнесмену и экс-министру здравохранения
Новости 24
Огромную свалку мусора нашли жители Переславля-Залесского в городской промзоне
Угнал, испугался, сжёг: в Ярославле осудят самого логичного преступника
Совет по сохранению памятников выступил против строительства кинотеатра в Депутатском переулке Ярославля
Ярославские десантники прокатились по городу на машинах и бронетранспортере
В Tele2 рассказали, как на компанию повлиял запуск в Ярославском регионе
В Ростове на прилавке магазина обнаружили опасные мясные полуфабрикаты
Ярославская гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения доставлена в Иркутскую область
Порезал прохожего, убил соседа и угрожал подруге: в Ярославле осудили 21-летнего парня
Известный урбанист назвал центр Ярославля мертвым
Остался без хлеба: в Ярославской области сельхозорганизация не выплачивала зарплату сотруднику 7 месяцев
Звезда сериала «Кухня» расскажет о Ярославле на всю страну
В Ярославской области легковушка влетела в автобус: четыре человека в тяжелом состоянии
Ярославцы поддержали в соцсетях курящих восьмилетних детей
У ярославца арестовали автомобиль в счет долгов предыдущего владельца
Стала известна причина смерти утонувшей в Ярославле на Прусовских карьерах девушки
Житель Ярославской области лишился 400 тысяч рублей из-за телефонных мошенников
Ярославец сорвал с дорогую цепочку пьяного посетителя кафе
Ярославскую мэрию обязали закрыть доступ посторонним в принадлежащие ей здания
В Ярославской области обнаружены 218 стихийных свалок