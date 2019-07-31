2019-07-31T11:57:42+03:00
Общество

«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов

Девушка считает, что вор – кто-то из близких
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Красавица подозревает, что вор - из ее близкого окружения. Фото: dianashuvaeva / Instagram.Красавица подозревает, что вор - из ее близкого окружения. Фото: dianashuvaeva / Instagram.
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У бывшей участницы ярославской танцевальной шоу-группы «Грация», а ныне модели из Москвы Дианы Шуваевой украли 15 тысяч долларов. О беде девушка рассказала в своем Instagram.

- Самое лучшее — это узнать, что кто-то из твоего и так узкого окружения — вор. Который посмел взять из моей квартиры 15 тысяч долларов. Дело даже не в деньгах, а в осознании того, что этот человек был с тобой рядом, улыбался тебе и дорог. Меньше всего сейчас хочется нервотрепки, но мне надо знать, кто это, для принципа, - написала Дарья.

Фото: dianashuvaeva / Instagram

Фото: dianashuvaeva / Instagram

Также модель сообщила, что произошедшее заставило поверить ее в вещие сны.

- Первый раз поняла, что сонники иногда говорят правду. Мне целый месяц снились странные сны каждую ночь. В сонниках указано, что это к большим потерям и предательствам близкого друга, - добавила она.

При этом Дарья не отчаялась и пишет, что всегда за плохим будет хорошее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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