«Целый месяц снились странные сны»: у модели из Ярославля украли 15 тысяч долларов
У бывшей участницы ярославской танцевальной шоу-группы «Грация», а ныне модели из Москвы Дианы Шуваевой украли 15 тысяч долларов. О беде девушка рассказала в своем Instagram.
- Самое лучшее — это узнать, что кто-то из твоего и так узкого окружения — вор. Который посмел взять из моей квартиры 15 тысяч долларов. Дело даже не в деньгах, а в осознании того, что этот человек был с тобой рядом, улыбался тебе и дорог. Меньше всего сейчас хочется нервотрепки, но мне надо знать, кто это, для принципа, - написала Дарья.
Фото: dianashuvaeva / Instagram
Также модель сообщила, что произошедшее заставило поверить ее в вещие сны.
- Первый раз поняла, что сонники иногда говорят правду. Мне целый месяц снились странные сны каждую ночь. В сонниках указано, что это к большим потерям и предательствам близкого друга, - добавила она.
При этом Дарья не отчаялась и пишет, что всегда за плохим будет хорошее.
ИСТОЧНИК KP.RU