В Ярославле разыскивают девушку, пропавшую на Прусовских карьерах

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-28T15:24:07+03:00

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23-летняя Дарья Головкина вместе с тремя друзьями в пятницу, 26 июля, отправились отдыхать на Прусовские карьеры, которые находятся в Заволжском сельском поселении Ярославского района. Около полуночи пятницы на субботу, 27 июля, друзья последний раз видели Дарью в воде. После этого о девушке никаких известий пока нет.

У Дарьи длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост 160-165, нормального телосложения, татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно была в черной футболке и красных босоножках. Может представиться фамилией Аймасова. Просьба ко всем имеющим какую-либо информацию связаться по телефонам: 89206741841-Елизавета, +7 (962) 159-75-05 -Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU