2019-07-15T12:41:50+03:00
Происшествия

Молодая москвичка утопила яхту, взяв на абордаж крупный теплоход под Ярославлем

Виновницей аварии назвали женщину, которая находилась за штурвалом яхты
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ремонт судна придется оплачивать горе-капитану. Фото: Подслушано в РыбинскеРемонт судна придется оплачивать горе-капитану. Фото: Подслушано в Рыбинске
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В Мышкинском районе Ярославской области на 355 километре акватории реки Волги 13 июля около двух часов ночи произошло нестандартное происшествие. На воде столкнулись теплоход «Алексей Толстой» и яхта «Потудань».

По официальной информации, виновницей аварии стала 34-летняя жительница подмосковных Люберец, находившаяся в момент аварии за рулем яхты. Женщина не увидела навигационные знаки и нарушила правила плавания по водным путям. После этого дама въехала в бок теплохода, который двигался по Волге из Самары в Москву. В момент столкновения на борту круизного лайнера находились 153 пассажира и 78 членов экипажа.

Женщина не увидела навигационные знаки и протаранила теплоход. Фото: Подслушано в Рыбинске

Женщина не увидела навигационные знаки и протаранила теплоход. Фото: Подслушано в Рыбинске

- А на борту маломерного судна отдыхали шестеро взрослых и трое детей, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. – К счастью, всех удалось спасти.

В результате столкновения яхте был нанесен значительный урон, она начала стремительно уходить под воду. После того, как судно затонуло, спасатели отбуксировали его к берегу. Теплоходу повезло больше: как только его осмотрела транспортная комиссия Ространснадзора, он смог продолжить движение.

Стоит отметить, что за нарушение правил движения женщине-капитану выписали штраф в размере 500 рублей. Но так как яхта находилась у компании жителей столичного региона в аренде, то виновнице аварии теперь придется полностью оплачивать ремонт судна и вот это самое страшное.

Пассажиры теплохода запомнят поездку на долго, а компания на яхте - точно на всю жизнь

Пассажиры теплохода запомнят поездку на долго, а компания на яхте - точно на всю жизнь

Напомним, 8 июля на Рыбинском водохранилище, в районе села Тихвинское, на мель сел теплоход «Викинг Хельги» с иностранными туристами. На борту находилось около 300 человек. Команда справилась с ЧП самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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