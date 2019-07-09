Владимир Шарыпов вновь стал мэром

3 июля на пленарном заседании Ивановской городской Думы мэром города Иванова избран Владимир Шарыпов. За него проголосовало большинство парламентариев.

Напомним, что, как и в абсолютном большинстве российских городов, в Иванове главу определяют следующим образом: жители избирают депутатов, делегируя им свои полномочия, в том числе, в вопросе выбора мэра. Эта система действует в областном центре 9 лет, начиная с 2010 года.

Как известно, на пост мэра Иванова претендовали кроме Владимира Шарыпова, еще три кандидата. Александр Ракушев – депутат Ивгордумы, директор МУП «Городской оздоровительный центр», председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Ивановской области. Александр Шорыгин - учредитель и руководитель Благотворительного фонда «Повышенная Потребность», швейной фирмы ООО «Авангард» и директор АНО РЭЦ «Доступная Среда». Владимир Пигута - заместитель главы города по социальным вопросам. Владимир Шарыпов и Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор. На заседании оба кандидата представили свое видение развития города и ответили на вопросы депутатов. Далее последовало открытое голосование.

Несмотря на то, что мэр областного центра избирается на два с половиной года, Владимир Шарыпов вступит в должность на один год и два месяца – до истечения полномочий действующего созыва городской Думы.

Церемония вступления в должность прошла 5 июля в Музейно-выставочном центре на улице Советской на внеочередном заседании Ивановской городской Думы. Его открыл председатель гордумы Александр Кузьмичев. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Избранный глава зачитал слова Присяги на Уставе города Иванова.

Со вступлением в должность Владимира Шарыпова поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. «Город имеет большой потенциал, богатые исторические традиции. Сохранение и развитие этого потенциала, забота о благосостоянии ивановцев – это большая и ответственная работа, которая во многом зависит от руководства муниципалитета. Сегодня происходят глобальные изменения в экономике малых городов, и у города Иваново есть все предпосылки, чтобы быть в авангарде этих изменений. Город меняется - появился дизайн-код, приводятся в порядок дороги, строятся спортивные сооружения. Кстати, 7 июня «Росавтодор» приступил к проектировке Восточного обхода, который серьезно повлияет и на экономику, и на экологическую ситуацию в городе. Важной задачей является создание по-настоящему комфортной городской среды. Цель нашей совместной работы – повышение качества жизни граждан. Правительство Ивановской области готово оказать всемерную поддержку всем вашим положительным начинаниям и проектам», - отметил Станислав Воскресенский.

Глава областного центра в своем выступлении поблагодарил депутатов Ивановской городской Думы за оказанное доверие. Особые слова благодарности он высказал в адрес губернатора Станислава Воскресенского.

Вместе с тем, Владимир Шарыпов отметил, что должность главы областного центра – это огромная ответственность перед каждым его жителем. «Два с половиной года я работал с максимальной отдачей, не взирая ни на какие обстоятельства. Я всегда знал, что делаю важное дело, и это давало мне силы преодолевать любые трудности. Иваново – мой дом, я всегда ощущал себя его частью. Знаю его историю из первых рук, как у любого коренного жителя города история Иванова и история моей семьи тесно переплетены. Я понимаю проблемы и надежды ивановцев, вижу как многим сейчас нелегко. Я обещаю сделать все от меня зависящее для улучшения качества жизни в нашем городе. Я чувствую поддержку ивановцев. Она служит мне ориентиром, позволяет убедиться в верности выбранного мною пути», - подчеркнул в своем в выступлении Владимир Шарыпов.