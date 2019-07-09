2019-07-09T13:10:37+03:00
Иваново

Владимир Шарыпов вновь стал мэром

Действующий глава города Иваново Владимир Шарыпов переизбран на должность
Поделиться:
Владимир Шарыпов избран мэром города Иваново.Фото: Администрация города ИвановоВладимир Шарыпов избран мэром города Иваново.Фото: Администрация города Иваново
Изменить размер текста:

3 июля на пленарном заседании Ивановской городской Думы мэром города Иванова избран Владимир Шарыпов. За него проголосовало большинство парламентариев.

Напомним, что, как и в абсолютном большинстве российских городов, в Иванове главу определяют следующим образом: жители избирают депутатов, делегируя им свои полномочия, в том числе, в вопросе выбора мэра. Эта система действует в областном центре 9 лет, начиная с 2010 года.

Как известно, на пост мэра Иванова претендовали кроме Владимира Шарыпова, еще три кандидата. Александр Ракушев – депутат Ивгордумы, директор МУП «Городской оздоровительный центр», председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Ивановской области. Александр Шорыгин - учредитель и руководитель Благотворительного фонда «Повышенная Потребность», швейной фирмы ООО «Авангард» и директор АНО РЭЦ «Доступная Среда». Владимир Пигута - заместитель главы города по социальным вопросам. Владимир Шарыпов и Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор. На заседании оба кандидата представили свое видение развития города и ответили на вопросы депутатов. Далее последовало открытое голосование.

Несмотря на то, что мэр областного центра избирается на два с половиной года, Владимир Шарыпов вступит в должность на один год и два месяца – до истечения полномочий действующего созыва городской Думы.

Церемония вступления в должность прошла 5 июля в Музейно-выставочном центре на улице Советской на внеочередном заседании Ивановской городской Думы. Его открыл председатель гордумы Александр Кузьмичев. В торжественной церемонии принял участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Избранный глава зачитал слова Присяги на Уставе города Иванова.

Со вступлением в должность Владимира Шарыпова поздравил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. «Город имеет большой потенциал, богатые исторические традиции. Сохранение и развитие этого потенциала, забота о благосостоянии ивановцев – это большая и ответственная работа, которая во многом зависит от руководства муниципалитета. Сегодня происходят глобальные изменения в экономике малых городов, и у города Иваново есть все предпосылки, чтобы быть в авангарде этих изменений. Город меняется - появился дизайн-код, приводятся в порядок дороги, строятся спортивные сооружения. Кстати, 7 июня «Росавтодор» приступил к проектировке Восточного обхода, который серьезно повлияет и на экономику, и на экологическую ситуацию в городе. Важной задачей является создание по-настоящему комфортной городской среды. Цель нашей совместной работы – повышение качества жизни граждан. Правительство Ивановской области готово оказать всемерную поддержку всем вашим положительным начинаниям и проектам», - отметил Станислав Воскресенский.

Глава областного центра в своем выступлении поблагодарил депутатов Ивановской городской Думы за оказанное доверие. Особые слова благодарности он высказал в адрес губернатора Станислава Воскресенского.

Вместе с тем, Владимир Шарыпов отметил, что должность главы областного центра – это огромная ответственность перед каждым его жителем. «Два с половиной года я работал с максимальной отдачей, не взирая ни на какие обстоятельства. Я всегда знал, что делаю важное дело, и это давало мне силы преодолевать любые трудности. Иваново – мой дом, я всегда ощущал себя его частью. Знаю его историю из первых рук, как у любого коренного жителя города история Иванова и история моей семьи тесно переплетены. Я понимаю проблемы и надежды ивановцев, вижу как многим сейчас нелегко. Я обещаю сделать все от меня зависящее для улучшения качества жизни в нашем городе. Я чувствую поддержку ивановцев. Она служит мне ориентиром, позволяет убедиться в верности выбранного мною пути», - подчеркнул в своем в выступлении Владимир Шарыпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Паромную переправу в Мышкине перекроют из-за учений
В Рыбинске отремонтируют улицу Герцена
В акватории Ярославской области произошло несколько страшных инцидентов
Вместе с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в Ярославль приедет кубок Гагарина
В Рыбинске осудили двух женщин, организовавших подпольный банк
В Ярославле заключили под стражу мужчину, который убил жену топором
В Рыбинске пройдет этап полумарафонской серии «Бегом по Золотому кольцу»
Считает, что невиновен: ярославец, который торговал проститутками, написал заявление на сотрудников полиции
В Ярославской области выявлен магазин, где мясо хранилось с нарушениями
В Ярославле задержали дилера, который хотел сбыть больше полкило героина
В Ярославской области выросло число безработных граждан, которых трудоустроили
В Ярославле стартует социальная кампания «Переведи бабушку в интернет»
В Ярославле мужчина запер пьяного угонщика в собственной машине
Пропавшая в Ярославле 87-летняя пенсионерка найдена живой
Дети из Ярославской области завоевали на Всемирных играх победителей 10 медалей
Ярославль окажется во власти проливных дождей и гроз: когда ждать непогоду
В Ярославле убрали провал грунта на Волжской набережной
На курорте «Ярославское взморье» состоится «Всероссийский день Рыбака»
Ярославцы возмущены черными водами реки Нора
Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.
В Ярославской области пара чуть не лишилась отпуска из-за долга по коммуналке
Ехал в пустом автобусе: в Ярославской области мужчина угрожал убийством кондуктору
Ярославцу присудили 200 часов работ за вождение машины под каннабиоидами
В Заволжском районе Ярославля полицейские задержали торговца марихуаной
В Рыбинске троллейбус провалился в яму, вырытую для установки бордюра
Ярославские продукты занимают 40% из общего объема соцпитания региона
В мэрии Ярославля решили за неделю огородить все городские долгострои
Под Ярославлем на трассе «Холмогоры» ДТП стало причиной километровой пробки
В Ярославле идет строительство самого большого спорткомплекса в регионе