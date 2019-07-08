2019-07-08T18:25:16+03:00
Иваново

В Ивановской области 22-летняя мать задушила и выбросила младенца

А потом сама сдала полиции
Роман РЫЖИКОВ
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Уголовное дело 22-летней жительницы Кинешемского района направлено в суд. Девушку обвиняют в чудовищном убийстве. Девушка задушила полуторамесячного ребенка и выбросила в сугроб.

Трагедия произошла в январе этого года. Поссорившись со своей матерью, девушка ушла из дома, взяв ребенка с собой. Она не нашла места для ночлега. Денег у нее не было тоже. Поэтому, чтобы малыш не мучился, она его задушила и выбросила в сугроб, присыпав сверху снегом. На следующий день она пришла в полицию с повинной и показала, где спрятала тело.

Убийце грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в Ярославской области сотрудники органов опеки обнаружили во дворе дома многодетной семьи ребенка, привязанного к столбу. Возбуждено уголовное дело. Из семьи изъято восемь детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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