2019-07-08T01:13:43+03:00
Звезды

Красная ковровая дорожка фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле

В город приехали звезды отечественного кино
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Перед КЗЦ "Миллениум" состоялся настоящий праздник киноПеред КЗЦ "Миллениум" состоялся настоящий праздник кино
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В Ярославле состоялось открытие фестиваля «В кругу семьи». Сегодня, 7 июля, звезды отечественной и мировой киноиндустрии прошли по красной ковровой дорожке перед концертно-зрелищным залом «Миллениум».

Фестиваль пройдет до 11 июля, а кинопоказы можно будет посетить бесплатно

Павел Трубинер с сыном

Павел Трубинер с сыном

Александр Робак

Александр Робак

Федор Добронравов

Федор Добронравов

Юлия Савичева

Юлия Савичева

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Андрей Чадов и Анастасия Виноградова

Андрей Чадов и Анастасия Виноградова

ИСТОЧНИК KP.RU

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