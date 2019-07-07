Красная ковровая дорожка фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле
В город приехали звезды отечественного кино
Перед КЗЦ "Миллениум" состоялся настоящий праздник кино
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В Ярославле состоялось открытие фестиваля «В кругу семьи». Сегодня, 7 июля, звезды отечественной и мировой киноиндустрии прошли по красной ковровой дорожке перед концертно-зрелищным залом «Миллениум».
Фестиваль пройдет до 11 июля, а кинопоказы можно будет посетить бесплатно
Павел Трубинер с сыном
Александр Робак
Федор Добронравов
Юлия Савичева
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Андрей Чадов и Анастасия Виноградова
ИСТОЧНИК KP.RU