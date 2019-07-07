Красная ковровая дорожка фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле

Наталья Катаева (Мордюкова), художник по костюмам: Когда Нонна и Слава Тихонов развелись, я помогала его второй жене - Тамаре - шить свадебное платье

6 июля - день памяти Нонны Мордюковой. О Великой актрисе, о том, как она жила и любила, мы вспоминаем вместе с её родной сестрой [аудио]