Названа причина разрушения Добрынинского моста в Ярославле

В Ярославле перекрыли для движения Добрынинский мост. Причиной стала аварийная ситуация, которая случилась здесь 3 июля. Со стороны Ленинского района произошла просадка асфальта на проезжей части.

- Обнаружено разрушение деформационных пластин. Это металлические пластины, которые служили закрытием швов между балками путепровода, - рассказала начальник отдела развития и эксплуатации автомобильных дорог департамента городского хозяйства мэрии Наталья Климчук.

Даже внешне мост вызывает опасенияФото: Роман РЫЖИКОВ

По предварительным данным мэрии, разрушение вызвано аварийным состоянием самих балок. О том, что часть конструкций моста изжила свой срок и нуждается в срочной замене, было известно еще в прошлом году. Проведенное в феврале этого года обследование путепровода еще раз подтвердило опасения. В итоге на двух крайних полосах проезжей части было введено временное ограничение движения. Ярославские дорожные активисты считают, что это тоже могло повлиять на быстрое разрушение проблемного участка.

- Разрушение в районе деформационного шва уже было, но после того, как движение сузили до двух полос, нагрузка на оставшуюся часть значительно возросла, - поделился активист группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

На путепроводе разрушился деформационный шов.Фото: Роман РЫЖИКОВ

В прошлом году мост был включен в план капитального ремонта на 2019-2020 годы. Стоимость работ составит более миллиарда рублей. Добро на частичное финансирование проекта из федеральной казны дал сам президент Владимир Путин. В список запланированных работ вошла замена деформационных швов, укрепление пролетных строений, замена перильных ограждений и освещения. Возле жилых домов со стороны Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны.

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт успешно прошла госэкспертизу. Деньги уже выделены. Сейчас готовится документация для проведения торгов на выбор подрядчика. В этом году приступим к работам, - сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Ярослав Овчаров.

Для безопасности жителей в настоящее время сквозное автомобильное движение по мосту закрыли. Правда, пешеходам проход разрешен. Транспорт может заехать на эстакаду по виадукам. В том числе, здесь ходит и общественный транспорт. Съезжая с эстакады транспорт уходит на Республиканский проезд.

Схема движения транспорта по мосту. Инфографика: Алексей Трифонов.

Что дальше делать с путепроводом – оставлять его в этом режиме работы или перекрывать полностью, решится в ближайшие дни. Сейчас власти Ярославля ждут группу специалистов по мостовым сооружениям, которые дадут свое заключение на этот счет. Также будет решаться вопрос – ремонтировать аварийный участок сейчас либо дождаться капитального ремонта всего моста.

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Как в связи с закрытием моста ходит общественный транспорт

По данным мэрии, с 4 июля автобус №8 (ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР), маршрутки №38 (Нижний поселок - 14 МРН) и №61 (15 МКР - Пивзавод) будут следовать по улице Чкалова и Республиканскому проезду. Для них ввели остановки - «Улица Юности» (при движении в центр города), «Улица Добрынина» (при движении в центр города), «Улица Автозаводская» (при движении в Брагино). Остановка «Улица Добрынина» при движении в Брагино переносится к дому № 60 по улице Чкалова - на остановочный пункт автобусов №44, 44к. Автобусный маршрут № 78 (Торговый переулок - 15 МКР) и маршрутное такси №71 (5 МКР - Холодмаш) будут следовать по улице Угличской и Республиканскому проезду без заезда на улицы Добрынина и Чкалова с исключением остановочных пунктов «Улица Юности», «Улица Добрынина», «Улица Автозаводская».