2019-07-04T08:22:58+03:00
Общество

Из-за закрытия Добрынинского моста в Ярославле общественный транспорт пустили в объезд

Публикуем временную схему движения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле закрыли для движения Добрынинский мост.В Ярославле закрыли для движения Добрынинский мост.Фото: Мэрия Ярославля
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Из-за закрытия Добрынинского моста в Ярославле общественный транспорт пустили в объезд. По данным мэрии, 4 июля автобус №8 (ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР), маршрутки №38 (Нижний поселок - 14 МРН) и 61 (15 МКР - Пивзавод) будут следовать по улице Чкалова и Республиканскому проезду. Для них ввели остановки «Улица Юности» (при движении в центр города), «Улица Добрынина» (при движении в центр города ), «Улица Автозаводская» (при движении в Брагино). Остановка «Улица Добрынина» при движении в Брагино переносится к дому № 60 по улице Чкалова (на остановочный пункт автобусов №44, 44к).

Автобусный маршрут № 78 (Торговый переулок - 15 МКР) и маршрутное такси №71 (5 МКР-Холодмаш) будут следовать по улице Угличской и Республиканскому проезду без заезда на улицы Добрынина и Чкалова с исключением остановочных пунктов «Улица Юности», «Улица Добрынина», «Улица Автозаводская».

Новая схема движения будет действовать до окончания ремонтных работ.

На экстренном совещании в мэрии, которое прошло в ночь на 4 июля было принято решение поставить у моста информационные щиты со схемой объезда. Кроме того, помощь в организации движения водителям окажут сотрудники ГИБДД. Сначала власти планировали перекрыть мост частично, но потом при детальном осмотре конструкции склонились к полному прекращению движения по нему.

Напомним, 3 июля на Добрынинском путепроводе обнаружили просадку асфальтового покрытия на деформационном шве со стороны Ленинского района. Ранее в феврале 2019 года по результатам исследований конструкции был сделан вывод о предаварийном состоянии моста. Поэтому на двух крайних полосах было введено временное ограничение движения. По проекту в течение ближайших двух лет на мосту запланирован капитальный ремонт. В список работ входит замена деформационных швов, укрепление пролетных строений, замена перильных ограждений и освещения. Возле жилых домов со стороны Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны. Общая стоимость ремонтных работ моста составляет 1 млрд 15 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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