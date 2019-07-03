В Ярославле из-за угрозы обрушения срочно перекрыли Добрынинский мост

3 Июль 23:06 2019-07-03T23:18:26+03:00

Очевидцы говорят, что провал на путепроводе образовался еще днем, а машины и транспорт свободно двигались по опасной конструкции. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле 3 июля на Добрынинском мосту был зафиксирован провал деформационного шва на аварийных опорах. Для обеспечения безопасности здоровья и жизни ярославцев мост в срочном порядке решили закрыть.

- Для обеспечения безопасности и во избежание возможного обвала конструкции принято решение о закрытии путепровода 3 июля с одиннадцати ночи, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Просим вас учесть данное сообщение и выбрать другие пути объезда.

Очевидцы говорят, что провал на путепроводе образовался еще днем, а машины и транспорт свободно двигались по опасной конструкции. В мэрии пояснили, что мост продолжал действовать для того, чтобы не образовался транспортный коллапс. В администрации города проводят экстренное совещание по факту сложившейся ситуации. Прорабатывается вопрос о том, как предупредить о закрытии путепровода тех водителей, которые утром соберутся через него ехать.

ИСТОЧНИК KP.RU