2019-07-03T23:18:26+03:00
Общество

В Ярославле из-за угрозы обрушения срочно перекрыли Добрынинский мост

Спецтехника приехала к опасному объекту около десяти ночи
Полина ЗАЙЦЕВА
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Очевидцы говорят, что провал на путепроводе образовался еще днем, а машины и транспорт свободно двигались по опасной конструкции.Очевидцы говорят, что провал на путепроводе образовался еще днем, а машины и транспорт свободно двигались по опасной конструкции.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 3 июля на Добрынинском мосту был зафиксирован провал деформационного шва на аварийных опорах. Для обеспечения безопасности здоровья и жизни ярославцев мост в срочном порядке решили закрыть.

- Для обеспечения безопасности и во избежание возможного обвала конструкции принято решение о закрытии путепровода 3 июля с одиннадцати ночи, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Просим вас учесть данное сообщение и выбрать другие пути объезда.

Очевидцы говорят, что провал на путепроводе образовался еще днем, а машины и транспорт свободно двигались по опасной конструкции. В мэрии пояснили, что мост продолжал действовать для того, чтобы не образовался транспортный коллапс. В администрации города проводят экстренное совещание по факту сложившейся ситуации. Прорабатывается вопрос о том, как предупредить о закрытии путепровода тех водителей, которые утром соберутся через него ехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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