2019-06-10T17:06:19+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «КП»: дарим билеты на выставку «Подводный мир» за правильные ответы на вопросы

Разыгрываем три пригласительных на два лица
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Разыгрываем билеты на выставку "Подводный мир".Разыгрываем билеты на выставку "Подводный мир".Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дорогие друзья, «Комсомольская правда – Ярославль» проводит конкурс, в котором призом станут билеты на выставку «Подводный мир». Она проходит с 27 мая по 1 сентября в ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе (время работы – с 10 до 20 часов). Здесь вы можете увидеть живую акулу, пираний, скатов, мурен и других уникальных обитателей рек, морей и океанов нашей планеты. Море эмоций и впечатлений гарантированы!

Чтобы посетить выставку бесплатно, вам нужно выполнить три условия:

1. быть подписчиком группы «Комсомольская правда Ярославль» в «ВКонтакте»;

2. сделать репост поста о конкурсе на свою страничку в «ВКонтакте»;

3. угадать, кадры из каких мультфильмов, опубликованы ниже.

Ответы мы принимаем в сообщениях нашей группы в сети «ВКонтакте» 19 июня, начиная с 12 часов дня и до полуночи. Первый, третий и пятый участник, приславшие правильные ответы, получат по билету на два лица на выставку «Подводный мир». Удачи!

Итак, угадайте, кадры из каких мультфильмов мы опубликовали:

1.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

2.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

3.

Фото: kinopoisk.ru

Фото: kinopoisk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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