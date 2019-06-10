Конкурс «КП»: дарим билеты на выставку «Подводный мир» за правильные ответы на вопросы
Дорогие друзья, «Комсомольская правда – Ярославль» проводит конкурс, в котором призом станут билеты на выставку «Подводный мир». Она проходит с 27 мая по 1 сентября в ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе (время работы – с 10 до 20 часов). Здесь вы можете увидеть живую акулу, пираний, скатов, мурен и других уникальных обитателей рек, морей и океанов нашей планеты. Море эмоций и впечатлений гарантированы!
Чтобы посетить выставку бесплатно, вам нужно выполнить три условия:
1. быть подписчиком группы «Комсомольская правда Ярославль» в «ВКонтакте»;
2. сделать репост поста о конкурсе на свою страничку в «ВКонтакте»;
3. угадать, кадры из каких мультфильмов, опубликованы ниже.
Ответы мы принимаем в сообщениях нашей группы в сети «ВКонтакте» 19 июня, начиная с 12 часов дня и до полуночи. Первый, третий и пятый участник, приславшие правильные ответы, получат по билету на два лица на выставку «Подводный мир». Удачи!
Итак, угадайте, кадры из каких мультфильмов мы опубликовали:
1.
Фото: kinopoisk.ru
2.
Фото: kinopoisk.ru
3.
Фото: kinopoisk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU