2019-05-31T12:35:12+03:00
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое»: на 9-летнего мальчика упала мемориальная плита в Ярославской области

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Тяжелая каменная плита пробила ребенку голову.Тяжелая каменная плита пробила ребенку голову.Фото: Правительство Ярославской области
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Вечером 30 мая в городе Гаврилов-Ям Ярославской области произошла трагедия – на 9-летнего мальчика упала тяжелая мемориальная плита. Мемориальный комплекс расположен в самом центре города. По предварительной информации, ребенок бегал здесь с другими детьми. Возможно, мальчишки толкнули плиту или попытались на нее забраться, а она не устояла и рухнула.

В срочном порядке пострадавшего ребенка доставили в больницу. Медики зафиксировали у него открытую черепно-мозговую травму - перелом основания черепа, ушиб головного мозга.

- Состояние ребенка крайне тяжелое, он находится в коме. Врачи борются за его жизнь, - сообщили в областном департаменте здравоохранения и фармации.

Между тем, проверку обстоятельств произошедшего начал Следственный комитет.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Также ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

- Уполномоченный инициировал проверку по данному случаю, - сообщили в аппарате омбудсмена.

Вероятно, плита упала потому, что была плохо закреплена. Ответственность за содержание мемориала несут местные власти. Однако свои комментарии о произошедшем администрации Гаврилов-Яма пока не дает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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