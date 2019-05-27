Гады ползучие! Что делать и не делать, если вас укусила ядовитая змея

В Ярославской области в разгаре сезон не только клещей, но и змей. Эти пресмыкающиеся тоже представляют угрозу для человека. Буквально в апреле ядовитая змея укусила маму ярославского актера Ильи Богатырева. Женщина в тяжелом состоянии попала в больницу. В начале мая от нападения гадюки пострадал житель Москвы Алексей Морозов, который отдыхал на даче в Некоузском районе.

Вообще в Ярославской области обитает всего два вида змей – ужи и гадюки. Первые безопасны. А вот вторые – ядовиты. Встретить этих пресмыкающихся можно на всей территории региона – особенно в лесах, у воды и болот. Правда, специалисты успокаивают, что сами змеи на людей практически никогда не нападают.

- В случае укусов, как правило, виноват сам человек. Либо, он наступил на змею, либо угрожал ей палкой, пугал. Поэтому, чтобы избежать нападения, нужно просто смотреть под ноги. При встрече со змеей лучше отойти в сторону. Поверьте, они боятся вас больше, чем вы их, - отметил рассказал заведующий естественно-историческим отделом Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов Власов.

Грибникам советуют ходить в лес в резиновых сапогах – гадюка не сможет их прокусить. Также лучше избегать трухлявых пней и старых деревьев, в которых могут прятаться гадюки.

Случаи, когда люди страдают от укусов ядовитых змей, по словам главного внештатного анестезиолога-реаниматолога департамента здравоохранения Ярославской области Павла Любошевского, в нашей области единичны. И этот год не исключение. Летальных исходов за последние пять лет не было. То есть, даже если вас укусила гадюка, это вовсе не значит, что вы непременно умрете. Яд этих змей не настолько токсичен. Да и объема его, как правило, недостаточно, чтобы убить человека. Поэтому при грамотном лечении, все должно закончиться благополучно.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно и не нужно делать при укусе гадюки

Нужно:

- как можно быстрее обратиться в ближайшую больницу;

- наложить повязку на само место укуса, чтобы в него не попадала грязь. Главное, чтобы она была не тугой, не сдавливала конечность;

- обездвижить укушенную часть тела (наложить импровизированную шину);

- освободить от того, что может сдавливать конечность (например, с руки снять кольца, браслеты), так как обычно при укусе гадюки происходит отек;

- рекомендовано обильное питье, так как жидкость способствует выводу яда из организма

- принять обезболивающие, противоаллергенные препараты (но если их нет под рукой, то тратить время на их поиск и покупку не стоит);

Нельзя:

- пытаться каким-либо способом удалить яд из раны – разрезать место укуса и выдавливать, отсасывать. Первое – не эффективно, так как яд вы все равно не удалите. Наоборот, ваши манипуляции могут привести к более быстрому его всасыванию в кровь за счет травмирования тканей. А отсасывание может быть опасно для того, кто пытается оказать такую помощь.

- накладывать жгут на пострадавшую конечность, так как это может привести к ее ишемии.

ВАЖНО!

Пять важных вопросов об укусах змей

На них ответил Павел Любошевский, заведующей кафедрой анестезиологии и реаниматологии ЯГМУ, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

1. Нужно ли вводить сыворотку?

- Если читать инструкцию к препарату, то укус гадюки – является показанием к введению сыворотки. Но мы часто сталкиваемся с осложнениями ее введения. Статистика говорит, что можно обойтись и без нее. Эффективность сыворотки не стопроцентная. Не во всех случаях она улучшает состояние пострадавшего. В то же время ее ведение часто сопровождается аллергическими реакциями. Для человеческого организма сыворотка такой же чужеродный белок, как и сам яд змеи. Одним из осложнений сыворотки может стать тяжелая аллергическая реакция. Поэтому вопрос о применении сыворотки определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Показаниями является тяжелое состояние больного, наличие сопутствующих заболеваний (например, болезни сердечно-сосудистой системы) пожилой возраст пациента. Но окончательное решение принимает врач. И если доктора видят, что можно обойтись без нее, то стараются обходиться.

2. Имеет ли смысл самому купить сыворотку в аптеке и ввести ее после укуса змеи?

- То, что продают в аптеках – этот тот же самый препарат, который используется и в больницах. Могут отличаться схемы применения и дозы. Но совет тот же – если можно обойтись без сыворотки, лучше обойтись.

3. Ограничен ли срок, в течение которого надо вводить сыворотку?

- Срок введения не регламентирован. Но считается, если есть показания, то чем раньше ее ввести, тем лучше. Токсическое действие яда развивается в течение нескольких часов. Поэтому спустя сутки после укуса вводить сыворотку, пожалуй, бессмысленно.

4. Какие симптомы вызывает укус гадюки?

- Боль, воспаление в месте укуса, отек, который может распространиться на всю конечность, могут появиться синяки, так как яд действует на сосуды, повышение температуры, слабость, головокружение. В тяжелых случаях может развиваться почечная недостаточность. Самому человеку определить это трудно, поэтому и нужно наблюдение у врача, который назначит необходимые анализы.

5. Как лечат пациентов после укуса гадюки без сыворотки?

- В стационаре проводят обезболивание, вводят противоаллергические препараты, используют инфузионная терапия –капельницы, которые способствуют скорейшему выведению яда, также используют препараты свертываемости крови. Если состояние больного не тяжелое, ему может быть назначено и амбулаторное лечение. Сам яд находится в организме максимум сутки. А вот фаза, когда наблюдаются последствия его токсического действия, могут наблюдаться до нескольких недель.

КСТАТИ

Как отличить ужа от гадюки:

- По форме мордочки. У гадюки она более острая, треугольная, а у ужа больше похожа на овал. Как правило, у гадюки виден четкий переход от головы к туловищу. У ужа такого перехода нет, место соединения головы и туловища более сглаженное.

- По окраске. У ужа, как правило, есть два желтых или беловатых пятна на задней части головы. Его тело часто однотонное или пятнистое. А у гадюки – зигзагообразные полосы на спине.

- По глазам и зубам. Часто зрачки у гадюки вертикальные, у ужа – круглые. Кроме того, у гадюки есть два больших резца, из которых и вырабатывается яд. У ужа таких длинных резцов нет, все зубы ровные.