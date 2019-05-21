Укушенный змеей москвич не смог получить противоядия в ярославской больнице

Майские праздники закончились для москвича Алексея Морозова в ярославской больнице. 7 мая его на собственной даче в Некоузском районе в ногу укусила гадюка.

- Область поражения: ахилл правый, отек пошёл на всю ногу, - рассказал Алексей в соцсетях. - Я побежал звать на помощь, но понял, что яд моментально ударил в область поясницы и голову. Успокоил себя и пошел не спеша к соседям. Если опустить достаточно продолжительный разговор с ними (а я понимал, что время играет против меня), скажу, что я вернулся домой, взял документы и сел за руль, остановился и попросил другого соседа сопроводить меня на случай, если нога онемеет по пути в больницу.

По дороге у мужчины начала неметь поясница. В больницу он добрался через 55 минут после укуса. Еще 35 минут у медиков ушло на оформление документов.

- По этой причине первая помощь была оказана спустя полтора часа после укуса. Антидота в районной больнице не оказалось, - сообщил Алексей.

Врачи лечили пациента капельницами.

- В первый день пытался дойти до санитарной комнаты, но от дикого давления и невыносимой боли потерял сознание, облился холодным потом. С тех пор желания геройствовать не было, - вспоминает он.

Алексей провел в больнице 11 дней. Фото: Alexius Morozius/ Facebook.com

Алексей рассказал, что в первые сутки опухоль только росла, сознание было будто парализовано, сердце периодически принималось дико стучать. На второй день отек дошел до колена, выделительная система практически не работала, вся жидкость скапливалась в организме. На третий день почки, наконец, начали функционировать, на четвертый - опухоль поспала, но нога все еще болела. В целом в стационаре Алексей провел 11 дней. Сейчас он находится дома на постельном режиме. Говорит, что нога все еще до конца не прошла.

Примечательно, что до этого уже были жалобы пострадавших от змей на то, что им не дали в больнице противоядие. Однако в областном департаменте здравоохранения заверили, что проблем с антидотом в больницах области нет. Только вот вводят его далеко не всем пациентам. И для этого есть причины.

- Противозмеиная сыворотка – это высокоаллергенный препарат, который может вызвать анафилактический шок, поэтому используют его только в тех случаях, когда речь идет о спасении жизни человека. Когда мужчина обратился в Некоузскую районную больницу, его осмотрел врач-хирург, было принято решение о госпитализации. Состояние пациента было удовлетворительным, поэтому ему назначили десенсибилизирующую и дезинтоксикационную терапию. Состояние больного оставалось стабильным, отмечалась положительная динамика, уменьшился отек, нормализовалась температура, все анализы, в том числе биохимические, были в норме, электрокардиограмма и рентгенограмма легких в норме. Больной осмотрен неврологом, неврологической симптоматики не выявлено. Мужчина был выписан из больницы 18 мая в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе департамента.

НА ЗАМЕТКУ!

Исходя из полученного опыта, Алексей Морозов дал в соцсетях свои советы тем, кто может оказаться в такой же ситуации. Он составил список своих ошибок и моментов, в которые, по его мнению, он действовал правильно. С разрешения Алексея мы публикуем его наблюдения.

Когда только укусила змея

Ошибки:

1. Я много ходил. Нужен полный покой. Но с другой стороны, при полном покое помощи я бы ждал долго

2. Я НЕ пил. Чем быстрее и обильнее будет питье, тем быстрее яд покинет организм.

Что делал верно:

1. Не накладывал жгут (это могло бы привести к ампутации), хотя мысль такая была, но интуиция решительно твердила, что делать этого не стоит!

2. Не ждал скорую помощь (это 40 минут до нас и ещё 40 минут дороги до больницы).

По пути в больницу

Ошибки: Доверился медикам.

Что нужно делать: по пути прозванивать больницы, где есть антидот, и мчаться туда.

В период нахождения в больнице

Ошибки:зачем-то ел, мало пил.

Что нужно: еду убрать вообще, только обильное питье чистой воды. Соль и сахар тем более - исключить. Они задерживают яд.