Книжные подарки ярославцам от мала до велика

И «взрослые», и детские книги ориентированы на семейное чтение. Адресация семьям – это один из творческих принципов издательства «Медиарост». Четыре новых издания выстроены как комплект, адресованный разным возрастам – начиная с возраста, когда дети ещё только учатся читать.

«Раскрась свой город – Ярославль»

Для самых маленьких читателей выпущена раскраска с развивающими заданиями «Раскрась свой город – Ярославль». Художник Светлана Торпашова нарисовала для малышей главные виды города: Стрелку и знаменитую беседку, древние храмы и современный памятник «Тысячелетие Ярославля», а также любимые детьми парк аттракционов на Даманском острове, цирк и зоопарк. Раскраска пробуждает в ребёнке желание творить вслед за художником. А главное – помогает запоминать всё то, на чём в буквальном смысле вырастают поколения ярославцев.

Знакомство с городом продолжается в детском путеводителе «Ярославль: истории для детей». Книга выходит в научно-популярной серии «Библиотека ярославской семьи».

«Ярославль: истории для детей»

Автор путеводителя – Анастасия Орлова, известный детский поэт и писатель, лауреат многочисленных литературных премий. Кроме «фирменных» стихов – лирических, весёлых, нежных, искромётных – она написала для книги тексты познавательного характера. Из них можно узнать об основании города, о важных событиях его истории, музеях и достопримечательностях, о знаменитых земляках. Сильная сторона книги, несмотря на лёгкость изложения, – научная достоверность. Не случайно кроме автора над текстами трудилась расширенная редколлегия. В результате этого сотрудничества для книги отобрана выверенная, многогранная, хорошо запоминающаяся информация.

Книга построена, как и полагается путеводителю, по маршрутам: по набережным, улицам и площадям. Она в равной степени будет полезным подарком маленьким ярославцам и отличным сувениром для туристов.

Любопытно, что издание вышло сразу в двух вариантах. Книгу в мягкой обложке проиллюстрировала известная московская художница Наталия Кондратова. Вариант издания в твёрдом переплёте, немного сокращённый, выпущен с рисунками нашей землячки Анны Козловой.

Анастасия Орлова, детский поэт и писатель, автор книги «Ярославль: истории для детей»:

«Ярославль: истории для детей»

Когда Виталий Горошников предложил мне сделать книжку про город, в котором я живу, мне это показалось чрезвычайно интересным. Я не родилась в Ярославле, и когда переехала, знакомилась с ним, смотрела на него свежим взглядом, в общем, как дитя малое. Вот такой мой взгляд и отобразился в этой книжке, где сплелись стихи и познавательные факты о молодом и красивом городе с тысячелетней историей.

Наталия Кондратова, художник проекта «Ярославль: истории для детей»:

Мне хотелось сохранить давно увиденный и, может быть, немного придуманный образ почти сказочного, древнего и таинственного, но при этом уютного и любимого города.

Анна Козлова, художник проекта «Ярославль: истории для детей»:

Иллюстрировать книгу было очень интересно. Ярославль для меня – вторая родина, здесь прошли годы учёбы в художественном училище. А рисовать то, что тебе дорого и близко – вдвойне приятно и ответственно. Главной задачей было – создать узнаваемую картину городских достопримечательностей, которые должны запомниться маленьким читателям. Работая над иллюстрациями, я старалась мысленно окунуться в своё детство, вспомнить те полюбившиеся рисунки и образы из книг, которые и по сей день иногда пересматриваю.

Для подростков и взрослой аудитории издательство подготовило книгу «Ярославль: история, памятники культуры, люди». Автор-составитель – Мария Александрова, историк, автор книг и путеводителей. Эта книга гарантированно войдёт в историю ярославского книгоиздания. Она создана на основе материалов семи томов уникальной книжной серии «Библиотека ярославской семьи». А «Библиотека» с её концептуальностью, размахом и огромным творческим опытом – это уже состоявшееся книгоиздательское явление, завоевавшее читательскую любовь и отмеченное многочисленными профессиональными премиями. Только что вышедшее издание выходит на новый уровень содержания и формы: изменён формат и подача материалов, подобраны новые иллюстрации.

«Ярославль: история, памятники культуры, люди»

Мария Александрова, историк, автор-составитель книги «Ярославль: история, памятники культуры, люди»:

Для меня Ярославль – это город очень живой, у него есть свой характер, своё лицо (говорят, что даже «своя физиономия»). Именно такой и хотелось сделать эту книжку – похожей не на учебник, не на энциклопедию, а на биографию доброго знакомого.

Представленные книжные новинки – настоящий подарок для всех, кто любит качественные книги о Ярославле. Приобрести их можно в книжных магазинах города, в музеях и на сайте www.yarkniga.ru

фото Евгения Иванова