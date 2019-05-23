2019-05-23T16:05:33+03:00
Кострома

В Костромской области нашли мертвым второго из пропавших в апреле детей

Тело 8-летнего Арсения Соколова обнаружили на берегу реки [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костромской области нашли тело пропавшего в апреле ребенка. Фото: СУ СКР по Костромской области.В Костромской области нашли тело пропавшего в апреле ребенка. Фото: СУ СКР по Костромской области.
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В Костромской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Арсения Соколова. Эту информацию подтвердили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Напомним, мальчика искали больше месяца. Он пропал 6 апреля в поселке Лесобаза Мантуровского района вместе с 7-летним другом Кириллом Селезневым. Ребята ушли гулять, но домой в тот день так и не вернулись.

По факту исчезновения детей завели уголовное дело по статье «Убийство». На поиски мальчиков были брошены силы местной полиции, следственного комитета, МЧС, волонтеров. В рамках оказания практической помощи на место происшествия выезжали криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. Также в поисках были задействованы водолазы.

14 апреля в реке Унжа было обнаружено тело 7-летнего мальчика.

- С момента нахождения Кирилла было принято решение продолжать поисковые мероприятия в режиме «публичной тишины». Это было необходимо, так как лишняя огласка и обсуждения только отвлекали и снижали эффективность действий участников поисково-спасательной операции. Мы продолжали поиск и надеялись, ведь для каждого из нас человек жив, пока не подтверждено обратное, - рассказали участники костромского поискового отряда «Лиза Алерт».

Ежедневно на месте работали по 100-150 человек. К костромичам присоединились добровольцы из других областей – Ярославля, Кирова, Нижнего Новгорода, Твери, Москвы, Екатеринбурга. Штаб несколько раз менял свое местоположение, но его работа не прекращалась ни на минуту. Люди снимались с задач, только когда сил для продолжения работы уже совсем не было.

К сожалению, чуда не произошло. 22 мая Арсения нашли погибшим. Его тело лежало в кустах на берегу реки.

- На месте обнаружения тела ребенка работают следователи и криминалисты следственного. При осмотре на месте происшествия на теле погибшего каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено, - сообщили в управлении СК России по Костромской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Приносим искренние соболезнования родным и близким погибших ребят.

В Костромской области обнаружено тело второго пропавшего мальчика. Видео: СУ СКР по Костромской области..

ИСТОЧНИК KP.RU

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