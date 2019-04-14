2019-04-15T10:29:42+03:00
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших детей

Поиски второго мальчика продолжаются
Екатерина РЯБЦЕВА
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Тело ребенка уже осмотрели и отметили, что видимых повреждений на нем нетТело ребенка уже осмотрели и отметили, что видимых повреждений на нем нетФото: Роман РЫЖИКОВ
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6 апреля в Мантуровском районе Костромской области в поселке Лесобаза пропали 8-летниий Арсений Соколов и 7-летний Кирилл Селезнев. Мальчики вышли из дома на прогулку и не вернулись.

Были организованы широкомасштабные поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, МЧС, СК России, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», водолазы и волонтеры из Ярославля, Москвы, Кирова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов.

10 апреля следственные органы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

На седьмые сутки поиска, 14 апреля, в реке Унжа в городской части Мантурово нашли тело одного из пропавших мальчиков. На месте работают криминалисты. Тело ребенка уже осмотрели и отметили, что видимых повреждений на нем нет.

Поиски второго мальчика продолжаются.

– Следствием будут выясняться обстоятельства исчезновения несовершеннолетних и причины произошедшего, в том числе будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе СУ Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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