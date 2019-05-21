В День города в Иванове выберут короля и королеву диско

В День города, 25 мая, жители Иванова выберут «короля и королеву диско». На площади Пушкина состоится танцевальный конкурс, в котором смогут проявить себя все желающие старше 16 лет, прошедшие регистрацию. Заявку надо оставить до 23 мая на почту ckio@bk.ru с темой письма «Диско». К участию допускаются первые десять «королей» и «королев».

В заявке необходимо указать фамилию и имя участника, возраст и контактный телефон.

«Короновать» танцоров будут зрители при помощи СМС-голосования после того, как претенденты станцуют на главной сцене импровизацию под музыку, выбранную организаторами.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центра культуры и отдыха Иванова ckio37.ru