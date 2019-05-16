2019-05-16T11:02:50+03:00
Иваново

В Иванове прохожие спасли едва не сорвавшегося с карниза малыша

Мальчик вылез из окна и уселся на краю на высоте 3 этажа
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано Иваново/vk.comФото: Подслушано Иваново/vk.com
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В Иванове прохожие спасли мальчика, который чуть было не погиб, сорвавшись с карниза. На улице Ташкентской люди заметили ребенка, который вылез из окна квартиры на третьем этаже и уселся на краю. Очевидцы тут же кинулись в подъезд, чтобы сообщить родителям малыша об опасности.

- Слава Богу мы успели достучаться! – пишут рассказывают люди. - Правда открыли дверь только с 7 раза . Если рожаете, будьте добры следить за детьми!

Происшествие вызвало бурю негатива в социальных сетях. Некоторые ивановцы требуют, чтобы семью взяли на контроль органы опеки, а большинство комментариев в адрес родителей мы не можем опубликовать по этическим соображениям.

Мама мальчика рассказала, как все произошло.

- Хочу выразить огромную благодарность тем людям, что заметили ребенка на окне и постучали в дверь! В тот момент муж спал, а я стирала белье в ручную, и дверь в ванну у меня открыта была, меня не было в комнате небольшой промежуток времени…

Женщина призналась, что действительно не сразу услышала стук, но как только поняла, в чем дело, сразу кинулась спасать ребенка.

- Мы были в таком шоке, что я просто через дверь сказала «спасибо» и все, - говорит женщина. - Мы с себя ответственности не снимаем и признаем свою вину, но люди! Вы чего пишите за чушь? Мы с мужем вообще не пьем, и никакими там личными делами не занимались!

Напомним, в понедельник, 13 мая, в Иванове из окна на четвертом этаже выпал двухгодовалый мальчик. В соседней Ярославской области за неделю произошло уже несколько несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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