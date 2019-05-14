2019-05-14T11:44:59+03:00
Общество

Дети и окна: что сделать, чтобы предотвратить трагедию

За последние два года в нашем регионе из окон выпало 22 ребенка
Екатерина РЯБЦЕВА
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Не оставляйте детей одних в помещениях, где открыто окно или закрыто так, что ребенок сможет с легкостью его открытьНе оставляйте детей одних в помещениях, где открыто окно или закрыто так, что ребенок сможет с легкостью его открытьФото: Алексей БУЛАТОВ
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С наступлением тепла в Ярославской области участились трагические случаи выпадения детей из окна. Оставленные без присмотра малыши бывают очень любопытны. И цена у этого любопытства – человеческая жизнь.

В селе Брейтово Ярославской области выпала из окна годовалая девочка. Она находилась на втором этаже. Малышка получила травмы и была госпитализирована. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

– По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок воспитывается в многодетной семье, где у родителей пятеро детей. Не удивительно, что в какой-то момент взрослые упустили девочку из виду, и это стало причиной нечастного случая.

Похожее происшествие случилось в Угличе. Из квартиры, находящейся на третьем этаже выпал пятилетний мальчик. Он был в гостях у маминой подруги. Женщины оставили ребенка на кухне без присмотра, и малыш, недолго думая, залез на подоконник.

– С множественными травмами ребенок был госпитализирован, – рассказали в ярославском следственном управлении. – По факту произошедшего следственным отделом по городу Угличу следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка.

Следователи выясняют, почему ребенок выпал, насколько виновата его мама и другие взрослые.

За последние два года в Ярославской области случилось 22 несчастных случая. 4 малыша погибло, а 10 получили травмы.

Чтобы этого не произошло, не оставляйте детей без присмотра даже на несколько минут в помещениях, где открыты окна или закрыты таким образом, что ребенок сможет легко их открыть. Проверяйте исправность рам и фурнитуры.

Металлопластиковое окно ставьте в режим «фронтальное проветривание» – тогда малыш вряд ли сможет распахнуть раму, –предостерегает родителей уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. – Не надейтесь на режим «микропроветривание» – из этого положения окно легко открыть просто случайным прикосновением к ручке.

Чтобы избежать несчастных случаев и трагедий, на окна следует установить специальные блокирующие устройства с ключами. Не забывайте объяснять малышу, чем чреваты игры на окне и детское любопытство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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