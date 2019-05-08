Знаю. Помню. Горжусь!

В конкурсе, организованном Издательским домом «Комсомольская правда», газетой «Ва-банкъ» и ПАО РОСБАНК, приняли участие ученики ярославских школ. В течение двух недель они присылали нам свои работы на тему: «Что для меня значит Победа в Великой Отечественной войне?»

Оценить рисунки юных ярославцев наши читатели могли на сайте www.kp.ru, проголосовав за понравившиеся им работы. Кроме того жюри, в состав которого вошли представители ПАО РОСБАНК, должно было выбрать самые проникновенные работы.

Первое место, Шохичева Майя, 9 лет. Ученица Изостудии ДК Судостроитель г.Ярославль

Сегодня мы называем победителей по итогам голосования. Ими стали:

1 место: Майя Шохичева, 9 лет, ученица Изостудии ДК Судостроитель, Ярославль

2 место: Саша Канатьев, школа 88, класс 3-а

3 место: Анастасия Степина, школа 88 класс 4-б

4 место: Кирилл Сивцев, 5 лет, д/с 42

5 место: Юлия Горчагова, школа 88, класс 1-а

6 место: София Савинова, школа 88, класс 1-а и Ульяна Набоких, школа 88, класс 1-в

7 место: Матвей Рогозин, школа 88 класс 2-б

8 место: Илья Кошкарев, школа 88, класс 1-в

9 место: Лидия Коломина, школа 88, класс 1-в и Даниил Терентьев, школа 88, класс 2-г.

Третье место - Анастасия Степина школа, 88 класс 4 "Б"

Жюри так же выбрало самые проникновенные работы. Это….Все! Все работы признаны самыми проникновенными! Спасибо, ребята!

Поздравляем вас, друзья!

Андрей Белов, директор территориального офиса Росбанка во Владимире

-День Победы - это великий праздник для всех жителей нашей страны: для ветеранов, прошедших те годы от начала и до конца, и для нового поколения, которое чтит подвиг тех, кто отвоевал свободу и независимость нашего Отечества. В этом празднике – гордость за победителей, которых помнят в каждой российской семье. Они стали для нас примером любви к Родине и своему народу, мужества, стойкости и несгибаемой веры в победу. В этот день все мы выражаем безмерную благодарность поколению, завоевавшему для нас возможность строить жизнь так, как мы сами считаем нужным, мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших военное лихолетье, - отметил председатель жюри Директор территориального офиса ПАО РОСБАНК Андрей Белов. – Нам было важно и интересно узнать, какие мысли рождаются у сегодняшних школьников, когда они думают о Великой Отечественной войне, о подвигах своих уже прабабушек и прадедушек. Отрадно, что столько ребят приняло участие в конкурсе рисунка на тему Победы. Уверен, они будут брать пример со старшего поколения и станут сильными, честными, любящими, нацеленными на достижение поставленных целей людьми.

Павшим и живым посвящается!

На СССР враги напали

Без объявления войны

Чтоб перестроить в ней порядок

И покорить народ страны.

Войска полгода отступали

Но в Подмосковье дали бой

Назад погнали оккупантов

И генерал, и рядовой.

Была армии награда

От Москвы до Сталинграда

Фронты двинулись вперёд

Освобождать страну родную

И оставленный народ.

«Всё хорошо, мы наступаем,

Приду с победой и живой» -

Родным такие письма слали

И генерал, и рядовой.

Врагов догнали до Берлина

Живые помнят этот бой

Там расписались на рейхстаге

И генерал, и рядовой.

Освободили пол-Европы

Врагов разбили навсегда

Народам всем пришла свобода

Мир, радость, счастье в города.

Война закончилась, Победа

Пришла, пора идти домой,

Но не придут с войны домой

Кто не вернулся с поля боя

Остался в списках, как герой

Навечно в памяти народной

И генерал, и рядовой.

(Норильск, 2018)

С сорок первого по сорок пятый

Шла с Германией в мире война

Все народы Союза страдали

Никого не щадила она.

Наш народ дружно встал на защиту

Своей мирной великой страны

И пошли воевать с оккупантом

Её верные долгу сыны.

Защитили Отчизну от рабства

Был с великими жертвами бой

Вам огромное наше спасибо

Ветераны Второй Мировой

Не погасла заря на востоке

Страну радует солнца восход

Праздник нашей великой Победы

Никогда не забудет народ.

С каждым годом меняется дата

Небо мирное опять над страной

Всенародная Вам благодарность

Ветераны Второй мировой.

Старостин А.А., 13.08.1941 г.р., сын пропавшего без вести солдата.

(Норильск, 2010.)