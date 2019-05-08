2019-05-08T17:04:07+03:00
Конкурсы и тесты

Знаю. Помню. Горжусь!

Подведены итоги конкурса детского рисунка, посвященного Дню Победы
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Рисунок Канатьева Саши, ученика 3 "А" класса школы № 88, занял второе место в конкурсеРисунок Канатьева Саши, ученика 3 "А" класса школы № 88, занял второе место в конкурсе
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В конкурсе, организованном Издательским домом «Комсомольская правда», газетой «Ва-банкъ» и ПАО РОСБАНК, приняли участие ученики ярославских школ. В течение двух недель они присылали нам свои работы на тему: «Что для меня значит Победа в Великой Отечественной войне?»

Оценить рисунки юных ярославцев наши читатели могли на сайте www.kp.ru, проголосовав за понравившиеся им работы. Кроме того жюри, в состав которого вошли представители ПАО РОСБАНК, должно было выбрать самые проникновенные работы.

Первое место, Шохичева Майя, 9 лет. Ученица Изостудии ДК Судостроитель г.Ярославль

Первое место, Шохичева Майя, 9 лет. Ученица Изостудии ДК Судостроитель г.Ярославль

Сегодня мы называем победителей по итогам голосования. Ими стали:

1 место: Майя Шохичева, 9 лет, ученица Изостудии ДК Судостроитель, Ярославль

2 место: Саша Канатьев, школа 88, класс 3-а

3 место: Анастасия Степина, школа 88 класс 4-б

4 место: Кирилл Сивцев, 5 лет, д/с 42

5 место: Юлия Горчагова, школа 88, класс 1-а

6 место: София Савинова, школа 88, класс 1-а и Ульяна Набоких, школа 88, класс 1-в

7 место: Матвей Рогозин, школа 88 класс 2-б

8 место: Илья Кошкарев, школа 88, класс 1-в

9 место: Лидия Коломина, школа 88, класс 1-в и Даниил Терентьев, школа 88, класс 2-г.

Третье место - Анастасия Степина школа, 88 класс 4 "Б"

Третье место - Анастасия Степина школа, 88 класс 4 "Б"

Жюри так же выбрало самые проникновенные работы. Это….Все! Все работы признаны самыми проникновенными! Спасибо, ребята!

Поздравляем вас, друзья!

Андрей Белов, директор территориального офиса Росбанка во Владимире

Андрей Белов, директор территориального офиса Росбанка во Владимире

-День Победы - это великий праздник для всех жителей нашей страны: для ветеранов, прошедших те годы от начала и до конца, и для нового поколения, которое чтит подвиг тех, кто отвоевал свободу и независимость нашего Отечества. В этом празднике – гордость за победителей, которых помнят в каждой российской семье. Они стали для нас примером любви к Родине и своему народу, мужества, стойкости и несгибаемой веры в победу. В этот день все мы выражаем безмерную благодарность поколению, завоевавшему для нас возможность строить жизнь так, как мы сами считаем нужным, мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших военное лихолетье, - отметил председатель жюри Директор территориального офиса ПАО РОСБАНК Андрей Белов. – Нам было важно и интересно узнать, какие мысли рождаются у сегодняшних школьников, когда они думают о Великой Отечественной войне, о подвигах своих уже прабабушек и прадедушек. Отрадно, что столько ребят приняло участие в конкурсе рисунка на тему Победы. Уверен, они будут брать пример со старшего поколения и станут сильными, честными, любящими, нацеленными на достижение поставленных целей людьми.

Павшим и живым посвящается!

На СССР враги напали

Без объявления войны

Чтоб перестроить в ней порядок

И покорить народ страны.

Войска полгода отступали

Но в Подмосковье дали бой

Назад погнали оккупантов

И генерал, и рядовой.

Была армии награда

От Москвы до Сталинграда

Фронты двинулись вперёд

Освобождать страну родную

И оставленный народ.

«Всё хорошо, мы наступаем,

Приду с победой и живой» -

Родным такие письма слали

И генерал, и рядовой.

Врагов догнали до Берлина

Живые помнят этот бой

Там расписались на рейхстаге

И генерал, и рядовой.

Освободили пол-Европы

Врагов разбили навсегда

Народам всем пришла свобода

Мир, радость, счастье в города.

Война закончилась, Победа

Пришла, пора идти домой,

Но не придут с войны домой

Кто не вернулся с поля боя

Остался в списках, как герой

Навечно в памяти народной

И генерал, и рядовой.

(Норильск, 2018)

С сорок первого по сорок пятый

Шла с Германией в мире война

Все народы Союза страдали

Никого не щадила она.

Наш народ дружно встал на защиту

Своей мирной великой страны

И пошли воевать с оккупантом

Её верные долгу сыны.

Защитили Отчизну от рабства

Был с великими жертвами бой

Вам огромное наше спасибо

Ветераны Второй Мировой

Не погасла заря на востоке

Страну радует солнца восход

Праздник нашей великой Победы

Никогда не забудет народ.

С каждым годом меняется дата

Небо мирное опять над страной

Всенародная Вам благодарность

Ветераны Второй мировой.

Старостин А.А., 13.08.1941 г.р., сын пропавшего без вести солдата.

(Норильск, 2010.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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