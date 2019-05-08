Знаю. Помню. Горжусь!
В конкурсе, организованном Издательским домом «Комсомольская правда», газетой «Ва-банкъ» и ПАО РОСБАНК, приняли участие ученики ярославских школ. В течение двух недель они присылали нам свои работы на тему: «Что для меня значит Победа в Великой Отечественной войне?»
Оценить рисунки юных ярославцев наши читатели могли на сайте www.kp.ru, проголосовав за понравившиеся им работы. Кроме того жюри, в состав которого вошли представители ПАО РОСБАНК, должно было выбрать самые проникновенные работы.
Первое место, Шохичева Майя, 9 лет. Ученица Изостудии ДК Судостроитель г.Ярославль
Сегодня мы называем победителей по итогам голосования. Ими стали:
1 место: Майя Шохичева, 9 лет, ученица Изостудии ДК Судостроитель, Ярославль
2 место: Саша Канатьев, школа 88, класс 3-а
3 место: Анастасия Степина, школа 88 класс 4-б
4 место: Кирилл Сивцев, 5 лет, д/с 42
5 место: Юлия Горчагова, школа 88, класс 1-а
6 место: София Савинова, школа 88, класс 1-а и Ульяна Набоких, школа 88, класс 1-в
7 место: Матвей Рогозин, школа 88 класс 2-б
8 место: Илья Кошкарев, школа 88, класс 1-в
9 место: Лидия Коломина, школа 88, класс 1-в и Даниил Терентьев, школа 88, класс 2-г.
Третье место - Анастасия Степина школа, 88 класс 4 "Б"
Жюри так же выбрало самые проникновенные работы. Это….Все! Все работы признаны самыми проникновенными! Спасибо, ребята!
Поздравляем вас, друзья!
Андрей Белов, директор территориального офиса Росбанка во Владимире
-День Победы - это великий праздник для всех жителей нашей страны: для ветеранов, прошедших те годы от начала и до конца, и для нового поколения, которое чтит подвиг тех, кто отвоевал свободу и независимость нашего Отечества. В этом празднике – гордость за победителей, которых помнят в каждой российской семье. Они стали для нас примером любви к Родине и своему народу, мужества, стойкости и несгибаемой веры в победу. В этот день все мы выражаем безмерную благодарность поколению, завоевавшему для нас возможность строить жизнь так, как мы сами считаем нужным, мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших военное лихолетье, - отметил председатель жюри Директор территориального офиса ПАО РОСБАНК Андрей Белов. – Нам было важно и интересно узнать, какие мысли рождаются у сегодняшних школьников, когда они думают о Великой Отечественной войне, о подвигах своих уже прабабушек и прадедушек. Отрадно, что столько ребят приняло участие в конкурсе рисунка на тему Победы. Уверен, они будут брать пример со старшего поколения и станут сильными, честными, любящими, нацеленными на достижение поставленных целей людьми.
Павшим и живым посвящается!
На СССР враги напали
Без объявления войны
Чтоб перестроить в ней порядок
И покорить народ страны.
Войска полгода отступали
Но в Подмосковье дали бой
Назад погнали оккупантов
И генерал, и рядовой.
Была армии награда
От Москвы до Сталинграда
Фронты двинулись вперёд
Освобождать страну родную
И оставленный народ.
«Всё хорошо, мы наступаем,
Приду с победой и живой» -
Родным такие письма слали
И генерал, и рядовой.
Врагов догнали до Берлина
Живые помнят этот бой
Там расписались на рейхстаге
И генерал, и рядовой.
Освободили пол-Европы
Врагов разбили навсегда
Народам всем пришла свобода
Мир, радость, счастье в города.
Война закончилась, Победа
Пришла, пора идти домой,
Но не придут с войны домой
Кто не вернулся с поля боя
Остался в списках, как герой
Навечно в памяти народной
И генерал, и рядовой.
(Норильск, 2018)
С сорок первого по сорок пятый
Шла с Германией в мире война
Все народы Союза страдали
Никого не щадила она.
Наш народ дружно встал на защиту
Своей мирной великой страны
И пошли воевать с оккупантом
Её верные долгу сыны.
Защитили Отчизну от рабства
Был с великими жертвами бой
Вам огромное наше спасибо
Ветераны Второй Мировой
Не погасла заря на востоке
Страну радует солнца восход
Праздник нашей великой Победы
Никогда не забудет народ.
С каждым годом меняется дата
Небо мирное опять над страной
Всенародная Вам благодарность
Ветераны Второй мировой.
Старостин А.А., 13.08.1941 г.р., сын пропавшего без вести солдата.
(Норильск, 2010.)
ИСТОЧНИК KP.RU