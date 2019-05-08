Кто поможет, когда ушел близкий человек

Вслед за первой Пасхальной наступила Фомина неделя. Это время, когда русский народ отмечает Ра доницу (или Раадуницу) - день поминовения усопших. В это время люди традиционно отправляются на кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих близких

Кому нужны сельские кладбища?

Вслед за ярославцами мы отправились на одно из сельских кладбищ – в деревню Раменье Ярославского района. Ведь похоже, что в ближайшее время востребованность сельских кладбищ будет расти.

Дело в том, что как раз в Радоницу появилась информация, что на единственном открытом для захоронений городском кладбище Ярославля – Осташинском - закончились места.

- Осталось 30 мест. Они заполнятся за несколько дней. Больше хоронить здесь нельзя, - сообщил «Комсомольской правде – Ярославль» директор МКУ «Служба городских кладбищ Ярославля» Александр Щербаков.

После того, как последняя свободная могила будет закопана, хоронить усопших ярославцев начнут на кладбище Ярославского района у деревни Селифонтово. По договоренности руководства города и района на этом кладбище было выделено три гектара земли. По оценкам специалистов, этого хватит примерно на год. В это время власти будут продолжать искать территорию для нового городского кладбища. Но скорее всего, оно все-таки будет находиться за границами самого Ярославля.

Возникает вопрос, почему не используют участок рядом с Осташинским кладбищем, который в последнее время и планировали в качестве временного погоста. Оказалось, что здесь не успели завершить подготовку.

- Затянулись согласования с надзорными органами по выделению земли под кладбище. Пока решается вопрос об установлении его границ, - пояснил Щербаков.

Поговаривают, что цена похоронных услуг в связи с изменением места захоронений вырастет. Например, доставка гроба на кладбище будет обходиться точно дороже, так как расстояние здесь больше.

Велика и вероятность того, что ярославцы все чаще будут хоронить своих близких на старых сельских кладбищах. Потому мы и решили отправиться в Раменье – посмотреть, как выглядит деревенский погост.

Радоница в Раменье

В помощь родственникам

Удивительно, но на въезде стоит контейнер для мусора. Он уже практически полностью заполнен – обихаживая могилы, люди стараются не засорять кладбище.

- На Радоницу мы за свой счет поставили мусорные контейнеры, чтобы люди могли привести в порядок могилы своих близких, цивилизованно убрав мусор, - поясняет сотрудник агентства «Ритуал Сервис» Евгений Шкарупа. – У нас есть договоры с местными администрациями. В частности, мы охватываем своей работой кладбища в Раменье, Толбухино, Кузнечихе, Устье... Взяли на себя ответственность держать в их чистоте. Люди, которые намереваются захоранивать своих усопших на таких сельских кладбищах, обращаются к нам и работают через смотрителя, который выезжает на место и осматривает его, чтобы принять правильное решение, оказать помощь в получении разрешения на захоронение.

Евгений говорит, что «Ритуал Сервис» откликается и на просьбы местных администраций об участии в проведении благотворительных акций. Например, подготовили мемориальную доску в память о неизвестных солдатах для села Григорцево, где ранее устанавливали памятник. К созданию этого мемориала были привлечены и дети, которые занимаются в патриотическом кружке. В Толбухино устанавливали памятники родственникам нашего земляка, Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. Откликаются на просьбы властей о выделении венков и цветов для воинских захоронений…

Мимо проходит одна из посетительниц кладбища – несет в контейнер мусор. «Вы добрые люди и доброе делаете», - говорит она Евгению.

Когда уходит близкий…

Я решаю поговорить с ритуальным агентом о его работе.

- По-разному можно относиться к нашей работе, - отвечает он. – Но мы сами считаем, что наше дело – помогать людям в сложное для них время. Когда умирает близкий человек, это всегда стресс – в горести родственник напряжен, никого к себе не подпускает, не хочет, чтобы кто-то прикасался к телу усопшего, не хочет, чтобы его забирали, увозили… Словом, еще не признает потерю. Поэтому во время первой встречи с родственниками мы стараемся быть особенно чуткими, внимательными и корректными. Затем люди становятся мягче, приходит понимание, что в этой горестной ситуации им нужна помощь службы, которая возьмет на себя хлопоты по организации прощания и захоронению, по обустройству могилы.

сотрудник агентства «Ритуал Сервис» Евгений Шкарупа

Было время, когда все это было непросто – даже вопрос с вывозом тела родственникам зачастую приходилось решать самостоятельно. С появлением ритуальных агентств все стало проще: теперь родственники могут сосредоточиться на своих чувствах, поручив все хлопоты специалистам – они приезжают на дом, объясняют последовательность необходимых действий и процедур, сопровождают при оформлении необходимых документов или сами получают свидетельство о смерти и справки для выделения пособий. По сути, это практика «одного окна» - достаточно сделать телефонный звонок, чтобы быть уверенным в получении полного спектра услуг.

- Зачастую люди просто не знают, какой должна быть правильная последовательность действий. Тем более трудно в этом разобраться в состоянии шока, - говорит Евгений. – У нас были даже ситуации, когда нас вызывали на дом, а мы обнаруживали, что «усопший» еще жив и вызывали скорую помощь (это главное действие, которое нужно предпринять, если человек умирает дома!). Поэтому так важно правильно направить родственников, дать всю необходимую информацию и контакты, а при необходимости – помочь делом прямо на месте.

Сейчас актуален и вопрос денег. «Ритуал Сервис» помогает родственникам в организации получения пособий в Пенсионном фонде, Центре социальных выплат или силовых структурах, если усопший был их сотрудником. При необходимости индивидуально обсуждают возможность организации похорон в рассрочку.

А еще - принимают на себя заботы по дальнейшему благоустройству захоронения, его обслуживанию. Все необходимые производственные возможности для этого у агентства есть. Особенно удобно это для тех, кто живет и работает вдали или болеет и не может регулярно посещать кладбище. В этих случаях может заключаться договор на круглогодичный уход за могилой – обычно ее приводят в порядок к датам, которые определяет заказчик. Это могут быть церковные праздники, година или запланированное время приезда иногородних родственников…

Помогли – и слава Богу!

Поговорив с Евгением, продолжаем общаться с посетителями кладбища в Раменье.

Валерий Тестов

- Слава Богу, в этом году контейнер для мусора поставили. Раньше ведь все валили между соседними могилами или на край кладбища. А как же без обслуживания? Не дай Бог кто-то что-то подожжет! От мусора и сухостой загорится, – говорят Валерий, Ирина и их бабушка Тамара.

- Тут раньше была церковь, так что это – приходское кладбище, - рассказывает Валерий Алексеевич Тестов. – К приходу несколько деревень относилось - Муханово, Муравино, Василево, Степанцево, часть Глебовского и Андронников тут своих хоронила. Да и сейчас хоронят. Люди из деревень разъехались, но корни-то тут остались! Хоть так, на вечный покой, но домой возвращаются. Я сам местный, в Раменье родился и вырос. Давно живу в Ярославле, но здесь у меня дача. А на кладбище этом у меня родственники лежат, бабушки, дедушки и даже дети. И сам я сюда лягу. Да и вообще сюда многих везут – в Ярославле-то с кладбищами проблема. Даже мусульманское кладбище тут появилось.

- Вы видите, сколько тут могил, - продолжает Валерий Алексеевич. – И большинство ухожены, потому что родственники приезжают. Вот недавно люди собрались и субботник провели, мусор, сухие деревья и ветки убрали. И все лето здесь народ. Хочется только, чтобы контейнер для мусора был тут постоянно, но за это же деньги надо платить. А как с приезжих людей деньги брать? Конечно, тут важно, чтобы и сельская администрация помогала. За чистотой следить – ее работа. Мое мнение: рублей 500 в год за уход за кладбищем я бы дал. А еще знаю, что директор племзавода «Родина» Лапин Николай Викторович готов финансово помочь, выделить деньги на благоустройство. Так что и на деревенском кладбище можно все организовать, было бы желание.

Люди не забывают следить за кладбищем

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