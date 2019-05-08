Ярославские энергетики готовятся к старту ремонтной кампании

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» идет подготовка к массовым ремонтным работам на объектах электросетевого комплекса региона. От выполнения программы ремонтов напрямую зависит надежность энергоснабжения потребителей.

В этом году в рамках ремонтной кампании ярославскими энергетиками будет отремонтировано свыше тысячи километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и 254 трансформаторных подстанции 6-10 кВ. Заменено более двух тысяч опор линий электропередачи, свыше 3300 изоляторов, расчищено от древесно-кустарниковой растительности 1056 га трасс воздушных ЛЭП.

Наиболее значимые объекты, на которых будет произведен капитальный и текущий ремонт: подстанции 110/6 кВ «Полиграфмаш», 110/6кВ «Судоверфь», 110/6 кВ «Гаврилов-Ям». ПС «Полиграфмаш» и «Судоверфь», на которых запланирован ремонт выключателей и силовых трансформаторов, обеспечивают электроснабжением жилые микрорайоны и промышленные предприятия города Рыбинска Подстанция 110/6 кВ «Гаврилов-Ям» обеспечивает электроэнергией 19 тысяч жителей и предприятия одноименного города. На ней запланирован ремонт силовых трансформаторов. Результатом всех проведенных филиалом «Ярэнерго» работ станет улучшение технического состояния электрооборудования.

Помимо ремонтных работ специалистами Ярэнерго будет выполнен второй этап реконструкции ПС 110/35/10 кВАббакумцево, в ходе которого увеличится мощность подстанции на 6 МВА. Планируется модернизировать 17 подстанций 35-110кВ по программе автоматизированной системы технологического управления. На данных ПС будет произведена установка оборудования телемеханики, позволяющего осуществлять передачу информации на пульт диспетчерского управления посредством выделенного канала связи. Также в рамках инвестиционной кампании будет выполнено строительство 17 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, 6 трансформаторных подстанций 6-10 кВ суммарной мощностью 2,136 МВА.