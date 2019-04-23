В Ярэнерго наградили отличившихся участников олимпиады «Россетей»

Иван Маслеников, Вадим Матюненко и Арина Пахмутова получили дипломы и памятные подарки. Благодарственными письмами были отмечены подготовившие отличившихся учеников педагоги школы №88, гимназии №2, школы №52, а также руководители и педагоги образовательного центра «Новая школа», которые оказали помощь в проведении мероприятия.

С приветственными словами к школьникам и педагогам обратился заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Артем Бугров.

«Сегодня электроэнергетическая отрасль стоит на пороге новых качественных изменений – цифровой трансформации, которая подразумевает активное внедрение информационных технологий, создание нового современного оборудования и, в конечном счете, повышение надежности электроснабжения. Одним из условий для успешной реализации этих амбициозных целей является привлечение в отрасль технически одаренной молодежи. Я рад, что молодое поколение умеет решать нетривиальные и серьезные задачи, что и доказала олимпиада», - отметил Артем Бугров

По окончанию торжественной части, для школьников и преподавателей сотрудники Ярэнерго провели экскурсию по музею истории Ярославской энергосистемы

По окончанию торжественной части, для школьников и преподавателей сотрудники Ярэнерго провели экскурсию по музею истории Ярославской энергосистемы, рассказали об основных вехах развития отрасли и ответили на вопросы, связанные с трудоустройством, кадровой и социальной политикой филиала.

Олимпиада, организованная компанией «Россети», призвана выявить одаренных, способных к инновационному мышлению учащихся старших классов, заинтересованных в том, чтобы связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. В этом году участниками регионального этапа, организаторами которого выступили филиал «Ярэнерго» и Ярославский региональный инновационно - образовательный центр «Новая школа», стали 119 человек. Победители 1 этапа олимпиады Чванова Валерия из Провинциального колледжа г. Ярославля и Прытков Денис из 49 школы г. Ярославля получили награды в Москве в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Центра».