В Иванове отключили аналоговое телевидение

На компенсацию могут рассчитывать малоимущие и одинокие жители Ивановской области, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. Сейчас он составляет 9,9 тыс. рублей.

Если речь идет о покупке одной приставки, то сумма выплаты составит не более 1 тыс. рублей. За комплект (усилитель и антенну) полагается компенсация не более 2,5 тыс. рублей. В территориальный орган департамента соцзащиты населения по месту жительства с заявлением и документами нужно обратиться не позднее 31 августа этого года.

На выплату компенсации из бюджета Ивановской области выделили 5 млн рублей. Сейчас прорабатывается вопрос увеличения числа получателей выплат.

Переход на цифровое телевещание должен быть для жителей области максимально простым, отметила заместитель председателя правительства региона Людмила Дмитриева. За последние два месяца в регионе продали более 12 тысяч приставок для приема цифрового сигнала и 3 тысяч телевизоров. Спрос на приставки постоянно растет.

Если в феврале еженедельно продавалось около тысячи приставок, то за первую неделю апреля почти вдвое больше. В магазинах и в отделениях Почты России сформирован запас: почти 13 тысяч приставок. Около пяти тысяч из них – самые востребованные приставки стоимостью до одной тысячи рублей