Платить за содержание будут жители: градоначальник Волков требует, чтобы все мусорные площадки перенесли к жилым домам

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-08T14:43:37+03:00

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Мэр города Владимир Волков хочет, чтобы все контейнерные площадки были перенесены к жилым домам. Градоначальник считает, что мусорные баки, находящиеся на муниципальной территории – это большая нагрузка на бюджет. Контейнеры регулярно ломают и заваливают отходами, а когда они будут на придомовых территориях, то и платить за порядок и содержание станет не город, а жители.

– Такую работу надо завершить по всем площадкам, стопроцентно перенести на территорию домов прилегающих до конца этого месяца, до 1 мая, —потребовал Владимир Волков во время общегородского совещания, которое прошло сегодня, 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU