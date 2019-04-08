Платить за содержание будут жители: градоначальник Волков требует, чтобы все мусорные площадки перенесли к жилым домам
Городу тяжело содержать их в чистоте и надлежащем виде
Градоначальник считает, что мусорные баки, находящиеся на муниципальной территории – это большая нагрузка на бюджетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэр города Владимир Волков хочет, чтобы все контейнерные площадки были перенесены к жилым домам. Градоначальник считает, что мусорные баки, находящиеся на муниципальной территории – это большая нагрузка на бюджет. Контейнеры регулярно ломают и заваливают отходами, а когда они будут на придомовых территориях, то и платить за порядок и содержание станет не город, а жители.
– Такую работу надо завершить по всем площадкам, стопроцентно перенести на территорию домов прилегающих до конца этого месяца, до 1 мая, —потребовал Владимир Волков во время общегородского совещания, которое прошло сегодня, 8 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU