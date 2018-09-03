Ярославцы жалуются на переполненные мусорные баки и заваленные отходами контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-03T19:59:23+03:00

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С 1 сентября в Ярославской области начал работать новый единый региональный оператор по обращению с отходами - компания «Хартия». Не прошло и двух дней, как ярославцы начали жаловаться на то, что новые баки переполнены, а контейнерные площадки завалены мусором. Новый оператор связывает это с возможными провокациями.

- Новые контейнеры в Ярославле мы начали устанавливать 23 августа, - рассказывает специалист по связям с общественностью компании «Хартия» в области Алексей Бишанов. - В общей сложности всего 2238 по Ярославлю. И сразу мы столкнулись с трудностями. 15 контейнеров у нас сожгли, один украли. Кроме того, есть информация, что, когда мы заходили, например, в Брагино, старый оператор, вместо того чтобы забрать мусор и погрузить контейнер на другую машину, просто вываливал отходы на площадку и забирал бак.

Тем не менее вывезти весь мусор в Ярославле сейчас действительно не получается.

- У нас появились некоторые трудности, несмотря на то, что мы перекрыли город тем объемом техники, который у нас есть, - продолжает Алексей. - Контейнеры мы ставили по территориальной схеме 2016 года. Она не учитывает новостройки или, к примеру, кафе. Если по плану машина должна объехать десять площадок и отправиться на мусоросортировку, то по факту через пять она уже переполненная. Мы заказали 40 новых мусоровозов стандартов «Евро-4» и «Евро-5». Этого должно хватить.

Также в компании планируют либо забирать мусор чаще, чем раз в сутки, либо ставить у отдельных домов больше контейнеров. А вот за мусор, раскиданный по контейнерным площадкам, оказывается, единый региональный оператор не отвечает.

- По договору мы обязаны забирать отходы из контейнеров, - говорит представитель «Хартии». - К примеру, если из-за сбоя что-то из бака высыпалось - мы подбираем. А контейнерная площадка - зона ответственности собственника. Чаще всего - управляющей компании. В итоге если дворник или клининговая компания не убирает мусор - это не наша вина.

С крупногабаритными отходами работают подрядчики, которые раньше этим занимались, например САХ. В «Хартии» считают, что раньше они с вывозом «не особо частили». Потому в компании предлагают свои способы обращения с КГО.

- Мы предлагали мэрии Ярославля установить контейнеры для КГО объемом восемь кубометров, - продолжает Алексей Бишанов. - У нас техника современная, может вывозить и такие баки - это было бы и быстрее, и эффективнее. Тем не менее по СанПиН нам их не поставить - слишком маленькие контейнерные площадки. Поэтому пока они стоят у нас на складе.

«Хартия» в Ярославской области открыла горячую линию, куда можно обратиться со своими претензиями и жалобами по вывозу мусора. Телефон - (4852) 20-85-26.