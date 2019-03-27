2019-03-27T16:05:55+03:00
Иваново

Село Вятское Ярославской области: самое красивое и самое литературное село России

Вятское – старинное село с яркой судьбой, насыщенной незаурядными событиями историей
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Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. АнкудиновойИсторико-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой
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На протяжении веков Вятское обретало своеобразный архитектурный образ, напоминающий Северную столицу. Сегодня село Вятское превратилось в современный Историко-культурный комплекс с 12 музеями и с развитой туристской инфраструктурой – уникальными гостиницей- и рестораном-музеем, киноконцертным залом. Не случайно, что именно Вятское стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России. Современная жизнь села насыщена яркими событиями, фестивалями и концертами.

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

«Визитной карточкой» села стали творческие встречи с известными деятелями культуры, искусства и науки. Идея проведения встреч в Вятском с известными людьми принадлежит всемирно известной оперной диве Любови Казарновской, которая и сама стала жительницей Вятского. Уникальность мероприятий заключается в том, что можно не только побывать на творческих встречах, услышать авторские программы, получить автограф, но и лично пообщаться со звездами в теплой дружеской атмосфере на фуршете.

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

13 апреля «Вятское» приглашает на «Литературные посиделки» с актрисой театра и кино Ксенией Алферовой «Моя Цветаева».

«Цветаева у каждого своя, и я хочу показать и рассказать вам о СВОЕЙ Марине. Я буду читать ее стихи, избранные письма, воспоминания о ней друзей и современников, и конечно буду общаться с вами, дорогие слушатели», – говорит Ксения Алфёрова.

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой

Ярославская область, Некрасовский район, с. Вятское

вятское-село.рф

8 800 302 70 05 (звонок по России бесплатный)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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