Ярославские энергетики внедряют цифровые технологии в электрические сети

Основная тема состоявшейся пресс-конференции – развитие электросетевого комплекса региона и его модернизация с применением информационных технологий, перспективные проекты ярославского филиала МРСК Центра в рамках цифровой трансформации электросетей.

«Главная и конечная цель нашей работы – надёжное электроснабжение потребителя. И мы хотим, чтобы потребители – жители Ярославской области, для которых мы трудимся, знали, как будет развиваться электросетевая инфраструктура и что нас ждет впереди, - открыл встречу заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Антон Герасимова. – Основные наши приоритеты - это надежность, доступность электросетевой инфраструктуры и эффективность работы компании».

В рамках повышения надежности филиал запланировал в этом году провести капитальный ремонт более 400 километров линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, порядка 650 километров линий напряжением 0.4-10 кВ и свыше 250 трансформаторных подстанций. Крупные энергообъекты, которые подвергнутся реконструкции и техническому перевооружениию, - подстанции 110 кВ «Гаврилов-Ям», «Вахрушево», «Волга», «Пищалкино», «Залесье», «Аббакумцево». В планах на ближайшие годы полностью модернизировать подстанцию «Аббакумцево», сделать ее первой цифровой подстанцией в регионе, т.е. реализовать комплекс мероприятий, направленных на перевод части функций в цифровой формат, таким образом обеспечить цифровое управление подстанцией, мониторинг состояния энергооборудования и кибербезопасность.

ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Помимо цифровой подстанции, в планах ярославского филиала МРСК Центра на ближайшие годы строительство двух цифровых РЭС, организация единого цифрового центра управления сетями и единого цифрового центра обслуживания потребителей Ярославской области. В качестве пилотной зоны для строительства цифровых РЭС выбраны территории Ярославского, Тутаевского и Некрасовского муниципальных районов. По территории данных районов протекает река Волга, но нет мостов, что сильно затрудняет обслуживание электросетей. Порой, чтобы добраться до места проведения работ, которое в нескольких километрах по прямой, бригаде приходится делать крюк больше сотни километров, так как ближайшие мосты через реку находятся в Ярославле и Рыбинске. Два цифровых РЭСа, расположенные на разных берегах реки, позволят дополнительно снизить операционные издержки, связанные с передвижением бригад и спецтехники, улучшить логистику.

«Цифровая трансформация – это внедрение цифровых и информационных технологий в распределительные сети. Прежде всего, организация уделенного сбора данных о состоянии сети и управления, а также установка оборудования, которое позволит точно локализовать места повреждений, значительно снизив время на их поиск и, следовательно, перерывы в электроснабжении. Конечная цель - создание высокоавтоматизированной распределительной сети, которая обеспечит наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи», - объяснил Антон Герасимов

В целом, направление цифровой трансформации поможет решить как задачи надежности, так и эффективности работы электросетевой организации. Важно развитие этого курса также в контексте работы с потребителями и доступностью электросетевой инфраструктуры.

ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Сейчас в Ярэнерго разрабатывается программа по созданию единого центра обслуживания потребителей (ЦОП) - офиса для приема обращений граждан со всей Ярославской области, и размещение в районах электрических сетей цифровых пунктов самообслуживания с возможностью электронной передачи заявок в ЦОП. Результатом программы станет снижение времени посещения потребителями ЦОПа, уменьшение бумажного документооборота и увеличение качества оказываемых услуг.

Дополнительно, среди проектов филиала на основании информационных технологий, прорабатывается внедрение цифрового предрейсового медосмотра, цифровой системы приема и обработки обращений потребителей, цифрового контроля применения средств защиты при работах в электроустановках. Один из проектов – мобильное приложение для контроля состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии был оценен комиссией Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики «Энергопрорыв-2018» в Сколково. Это приложение уже тестируется в филиале сотрудниками управления учета электроэнергии. Его применение сокращает время на проведение визуального осмотра и снятия показаний приборов учета, значительно уменьшает количество бумажного документооборота, а сделанные в ходе снятия показаний фото- или видеоматериалы обеспечивают доказательную базу при выявлении случаев безучетного потребления электроэнергии.

«Потребителю, по большому счету, не важно, почему у него нет электричества. Регламентные это работы или аварийные, вызваны они необходимой заменой оборудования ли какими-то внешними факторами, например, неблагоприятными погодными условиями. Потребитель хочет получать, как я уже говорил, надежную, доступную, эффективную и качественную услугу. Он должен на себе почувствовать положительные результаты цифровой трансформации в электрических сетях, а мы, в свою очередь, должны эти результаты обеспечить», - резюмировал Антон Герасимов.