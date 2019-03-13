2019-03-13T11:06:17+03:00
Иваново

В Иванове выберут самую красивую жительницу

Самой красивой должно быть от 16 до 25 лет
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В Иванове пройдет ежегодный конкурс красоты «Ивановская красавица - 2019». Организаторы зовут девушек побороться за звание самой красивой в регионе. Правда, есть одно но: красавиц будут выбирать среди девушек от 16 до 25 лет.

Тех, кто пройдет кастинг, ждут яркие впечатления, мастер-классы, фотосессии и дефиле в модных коллекциях ивановских дизайнеров.

Отбор на конкурс пройдет в 16:00 26 марта по адресу проспект Ленина 114. До 25 марта нужно направить анкету на почту оргкомитета: ckio@bk.ru

Подробности по телефону: 8 (4932)37-65-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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