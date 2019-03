Oriflame приглашает на День красоты

Лучшие визажисты покажут свое мастерство и поборются за главный приз в первой премии для визажистов - THE ONE BEAUTY AWARD в Концерт-холле на Волжской набережной,4.

У гостей праздника будет возможность попробовать полезные Wellness-коктейли, протестировать состояние своей кожи и получить индивидуальные рекомендации специалистов. И, конечно, сделать запоминающиеся фотографии, а также принять участие в интересных мастер-классах, посвященных красоте и здоровью.

Главным событием дня станет региональный отборочный этап конкурса визажистов THE ONE BEAUTY AWARDE, а также make-up Show от звездного визажиста Ирины Митрошкиной. В финале состоится подсчет голосов и награждение победителя отборочного этапа THE ONE BEAUTY AWARD.

В программе мероприятия:

Мастер-класс звездного визажиста Ирины Митрошкиной

Фотозона с профессиональным фотографом

Модные советы от стилиста

Digital-тестирование кожи и индивидуальный подбор системы ухода

Дегустация Wellness коктейлей, секреты здорового питания и энергии

Бьюти-битва трёх лучших визажистов в рамках премии THE ONE BEAUTY AWARD

Играй с трендами, следуй своей красоте! Приходи на Бьюти-день в Ярославле и узнай, как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью макияжа, создать неповторимый стиль, сделать кожу идеальной, наслаждаться здоровьем, бодростью и энергией каждый день. Почувствуй себя особенным гостем этого события! Пройди digital-тестирование кожи и получи индивидуальную консультацию по уходу: мы расскажем, как сделать ее более здоровой, красивой и сияющей.

Помоги нам определить полуфиналистов первой премии Oriflame для визажистов THE ONE BEAUTY AWARD в Ярославле — твой голос решает все!

Регистрируйся и приходи в Концерт-холл 17 марта в 11.00 по адресу: Ярославль, Волжская набережная, 4.