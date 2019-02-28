2019-02-27T15:16:42+03:00
Иваново

Ежегодный городской благотворительный марафон «Ты нам нужен!» стартует в Иванове 16 марта

Марафон пройдет в Иванове уже в двенадцатый раз и продлится до 23 марта.
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Фото: Администрация городского округа ИвановоФото: Администрация городского округа Иваново
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Марафон пройдет в Иванове уже в двенадцатый раз и продлится до 23 марта.

Организаторами благотворительного марафона, как и в прошлом году, выступил Фонд содействия развитию города Иванова и Ивановская городская ученическая Дума, при активной поддержке Администрации города и Ивановской городской Думы.

Как рассказала председатель оргкомитета, исполнительный директор Фонда содействия развитию города Иванова Татьяна Калинкина, мероприятия марафона будут проходить на площадках крупных торгово-развлекательных центров города, в учреждениях образования, культуры и социальной защиты. Центральной площадкой благотворительного марафона по традиции станет ТРЦ «Серебряный город». Здесь состоятся церемонии открытия и закрытия, будет организована интерактивная творческая программа и, конечно, появятся волонтеры с «апельсинометрами» для сбора денежных средств.

Участники заседания рассмотрели основные мероприятия марафона и места их проведения, утвердили эмблему и девиз благотворительной акции.

В этом году Центр технического творчества «Новация» разработал эмблему благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в виде циферблата часов, причем минутная стрелка указывает на приближение к цифре XII, символизирующей 12-й по счету марафон. Начальник городского управления образования Елена Юферова отметила, что такой логотип созвучен девизу марафона: «Время доброты!». «Иногда для оказания помощи дорога каждая минута и никогда не поздно начать делать добрые дела», - подчеркнула Елена Юферова. Эмблема будет изображена на футболках волонтеров и на благотворительной сувенирной продукции марафона.

Также в ходе заседания в состав оргкомитета приняли новых членов, утвердили персональный состав Комиссии по распределению собранных средств и обсудили порядок оформления заявления на получение благотворительной помощи.

Напомним, целью благотворительного марафона является поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого организаторы акции постараются привлечь к участию максимальное количество благотворителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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