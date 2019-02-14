Итоги фотоконкурса «Самая красивая пара Ярославля» от KP.RU
14 февраля, в День всех влюбленных, мы подвели итоги фотоконкурса «Самая красивая пара Ярославля» от KP.RU. Любовь – прекрасное чувство, и те письма, которыми участники сопровождали свои снимки, еще раз это подтверждают.
Сегодня свои главные подарки влюбленные будут дарить друг другу, ну а три пары, набравшие большее количество голосов, получили подарки от наших партнеров.
Гипермаркет Globus подарил парам свой набор сладостей для идеального вечера: в нем найдут для себя что-то особенное любители и кино, и кулинарных экспериментов.
«Мастерская майолики Шепелёва и Павловой» - изделия художественной керамики. Что символично, влюбленные получили вазочку и сердечко. Надеемся, что они будут наполнять сердца друг друга только любовью.
Ну и какой День святого Валентина без цветов? Одна из крупнейших цветочных компаний Ярославля «Мир цветов» подарила парам сертификат на букеты.
Соревнуясь между собой, пары-участницы просили своих друзей голосовать за них в нашем конкурсе, делали репосты и делились своими прекрасными чувствами! Любите и будьте любимы! С праздником, влюбленные, с Днем святого Валентина!
Гипермаркет Globus, «Мастерская майолики Шепелёва и Павловой» и "Мир цветов" наградили победителей
ИСТОЧНИК KP.RU