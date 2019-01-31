2019-01-31T16:27:55+03:00
Фотоконкурсы

Самая красивая пара Ярославля: фотоконкурс от KP.RU

Участвуйте в нашем фотоконкурсе и выигрывайте призы ко Дню всех влюбленных
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Любите и будьте любимыми!Любите и будьте любимыми!Фото: Влад КОМЯКОВ
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До Дня всех влюбленных осталось всего две недели. И чтобы подготовка к романтическому празднику была еще приятнее, мы запускаем новый фотоконкурс «Самая красивая пара Ярославля»!

Название говорит само за себя. Вам остается только прислать нам фотографию со своей второй половинкой, рассказать о конкурсе друзьям, голосовать за себя и других и ждать объявления результатов. Их мы подведем 14 февраля в 12:00.

Фотографии присылайте на наш электронный адрес kp_yaroslavl@mail.ru с пометкой «Самая красивая пара». Голосовать можно один раз в сутки за каждого участника. Как и в прошлых конкурсах, за накрутку голосов мы будем дисквалифицировать. А тех, кто в честной борьбе наберет большее количество лайков, ждут подарки от нашего спонсора – гипермаркета «Глобус»

Любите и будьте любимы! И помните, чтобы порадовать близкого человека, не обязательно нужен повод. Ну а в День всех влюбленных грех не сделать что-нибудь романтичное!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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