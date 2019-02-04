2019-02-04T20:02:56+03:00
Происшествия

В Ивановской области цирковая обезьяна напала на двухлетнюю девочку

У ребенка разорвано лицо. Полиция проводит проверку
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Во время фотографирования на животное что-то нашло и оно напало на ребенкаВо время фотографирования на животное что-то нашло и оно напало на ребенкаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Ивановской области цирковая обезьяна укусила двухлетнего ребенка во время фотографирования. ЧП произошло в Юже, куда с выступлением в местный дом культуры приехал цирк-шапито.

В пресс-службе УМВД рассказали, что после представления зрителям предложили сфотографироваться с цирковой обезьянкой. Девочку посадили рядом с животным, но в момент фотографирования схватил малышку за голову и несколько раз укусил.

Ребенок получил несколько рваных ран лица. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что дело не только в несоблюдении мер безопасности, но и в условиях содержания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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