В Ивановской области цирковая обезьяна напала на двухлетнюю девочку

В Ивановской области цирковая обезьяна укусила двухлетнего ребенка во время фотографирования. ЧП произошло в Юже, куда с выступлением в местный дом культуры приехал цирк-шапито.

В пресс-службе УМВД рассказали, что после представления зрителям предложили сфотографироваться с цирковой обезьянкой. Девочку посадили рядом с животным, но в момент фотографирования схватил малышку за голову и несколько раз укусил.

Ребенок получил несколько рваных ран лица. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что дело не только в несоблюдении мер безопасности, но и в условиях содержания животных.