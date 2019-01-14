«Клиника года 2018»: лучшие из лучших в Ярославле

Лучшая многопрофильная клиника 2018 Ярославль – Дорожная больница

«Железнодорожная» больница

«Железнодорожная» больница – одно из крупнейших и наиболее авторитетных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только для Ярославля и Ярославской области, но и для других регионов центра и севера России. Здесь существуют практически все специализированные клинические отделения и мощная база для диагностики и лечения, Эндокринологический центр и Центр малоинвазивной хирургии.

Лучший кардиологический центр – Кардиологический центр «Паритет»

Кардиологический центр «Паритет»

Кардиологический центр «Паритет» находится в центре Ярославля, здесь ведут прием врачи-кардиологи, которые имеют только высшую квалификационную категорию и средний стаж работы в кардиологии 20 лет. В Центре уделяют внимание качественному обследованию пациентов в деле подбора методов лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Паритет – это единственный коммерческий центр в Ярославле, который занимается детской кардиологией с 0 лет.

Лучшая аптечная сеть – Дискаунтер «Живика» (аптечная сеть «Ригла»)

Дискаунтер «Живика»

Аптеки «Живика» – это выгодные цены, широкий ассортимент, консультации фармацевтов. Здесь можно быстро найти нужные лекарства, косметику, медицинскую технику и другие аптечные товары, забронировать и самостоятельно выкупить заказ в любой удобной аптеке «Живика». Бронировать лекарства можно круглосуточно, а выкупать – в удобное для вас время в течение суток с момента заказа в часы работы аптеки.

Лучший урологический центр – Медицинский центр «Medical On Group – Ярославль»

Медицинский центр «Medical On Group – Ярославль»

Первая клиника Medical On Group открылась в 1987 г. в Израиле. С тех пор десятки филиалов сформировали международную сеть, охватывающую Европу, Азию, Австралию и Южную Америку. Главное, чем привлекает пациентов Medical On GrouLp, – это обеспечение полной конфиденциальности клиентов и высокие показатели результативности лечения, которое позволяет мужчинам вернуться к полноценной жизни.

Лучшая гинекология – «ДНК-клиника»

«ДНК-клиника»

В многопрофильной «ДНК-клинике» пациентов консультируют врачи 20 медицинских специальностей, среди них 7 кандидатов медицинских наук, а 18 имеют высшую квалификационную категорию. Каждому пациенту обеспечен индивидуальный подход, а оптимальный эффект диагностики и лечения достигается благодаря скоординированным действиям нескольких врачей-специалистов и использованию новейшего оборудования.

Лучший офтальмологический центр – Офтальмологический центр «Идеал»

Офтальмологический центр «Идеал»

Его девиз: «Идеальное зрение всей семье!» За 23 года работы «Идеал» стал многопрофильным, высокотехнологичным центром. Врачи-офтальмологи имеют

огромный опыт, обучаются в передовых клиниках, участвуют в международных конференциях, сотрудничают с научно-методическими центрами, реализуют новые разработки. Комплекс диагностического и лечебного оборудования постоянно обновляется и совершенствуется.

Лучший диагностический центр – «МИБС-Ярославль»

«МИБС-Ярославль»

МИБС – первая и самая крупная в России сеть частных центров МРТ-диагностики, сейчас она насчитывает 93 филиала в нашей стране и ближнем зарубежье. «МИБС-Ярославль» существует 8 лет. Все центры сети оборудованы современными аппаратами МРТ и объединены в общую телемедицинскую сеть, чтобы в сложных случаях доктор МИБС из любой точки России мог проконсультироваться у коллег в Санкт-Петербурге.

Лучшая проктология – Медицинский центр «Medical On Group – Ярославль»

Внимательный читатель заметит: центр победил сразу в двух номинациях. Да, проктология – одно из ведущих направлений его деятельности. Очень много пациентов – мужчин и женщин – обращаются в клинику с симптомами этого профиля. Специалисты отмечают: сейчас проктологические заболевания лечатся без дискомфорта. Так что терпеть боль от заболевания не нужно, лучше посвятить один день посещению врача.

Лучшая врачебная косметология и пластическая хирургия – Центр пластической хирургии (ЦПХ)

Центр пластической хирургии

ЦПХ работает уже 20 лет и с момента своего образования был ориентирован на мировые стандарты качества. Ведущие хирурги центра получили образование по пластической и реконструктивной хирургии в рамках официальных программ в США. Все они владеют тончайшими микрохирургическими и эндоскопическими технологиями выполнения операций на лице и теле, каждый занимается пластической хирургией больше 15 лет.

Лучший ЛОР – Медицинский центр «Авиценна»

Медицинский центр «Авиценна»

Многопрофильный медицинский центр работает в сферах стоматологии, оториноларингологии, фониатрии (лечение заболеваний голоса). Зимой особенно востребованы услуги отоларингологов. «Авиценна» предлагает ярославцам эндоскопические исследования и лечение хронических заболеваний ЛОР-органов (аденоиды, полипы, ангина, этмоидит, гайморит, фронтит, ларингит, фарингит, тонзиллит и т.д.)

Лучшая стоматология – Стоматологическая клиника «Консилиум»

Стоматологическая клиника «Консилиум»

«Консилиум» работает с 1991 г. и предлагает весь комплекс услуг в сферах стоматологии терапевтической, ортопедической, хирургической , детской, а также ортодонтии, рентгенологии, отбеливания зубов, гигиены полости рта, пародонтологии, эстетической и художественной реставрации зубов. Здесь можно пройти обследование, курс лечения и протезирования, а затем наблюдаться для профилактики заболеваний.

Специальный приз «За внедрение современных технологий в медицинской диагностике, лечении и реабилитации в кардиологии, неврологии, а также восстановлении после спортивных и бытовых травм» - Центр спортивной медицины «Локомотив»

Центр спортивной медицины «Локомотив»

Центр предлагает диагностику, лечение и реабилитацию спортивных и бытовых травм, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Миссия сформулирована так: «Повышение уровня качества жизни пациентов». Это достигается благодаря применению высокоинформативных аппаратных методов диагностики, эффективной реабилитации, профессионализму врачей, современному оборудованию и уровню сервиса