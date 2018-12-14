2018-12-14T14:11:58+03:00
Здоровье

А вы проголосовали? Конкурс «КП» - Ярославль» на лучшую клинику года подходит к концу

Но у вас еще есть время повлиять на ситуацию
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Голосуйте за лучшую клинику 2018 года на сайте "КП-Ярославль".Голосуйте за лучшую клинику 2018 года на сайте "КП-Ярославль".
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Конкурс «Клиника года - 2018» на сайте «КП» - Ярославль» подходит к завершению. Черту мы подводим 28 декабря. А до этого времени у вас еще есть возможность проголосовать за любимое медучреждение. Предлагаем воспользоваться этим шансом и таким образом поблагодарить клинику, в которой вам действительно помогли.

Напомним, голосование стартовало в ноябре. Выбрать лучшее медучреждение посетители сайта «КП» - Ярославль» могут в шестнадцати номинациях.

Среди лидеров в номинациях на текущий момент - НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД», центр реабилитации и спорта «Полет», аптека «Живика», медицинский центр «МиР Денталия», офтальмологический центр «RealEyes», Международный медицинский центр «Медикал Он Груп-Ярославль» и другие. Но вы еще можете изменить ситуацию. Заходите и участвуйте в выборе. Ваш голос обязательно будет учтен!

Скоро узнаем, какие медучреждения выбирают посетители сайта "КП-Ярославль".

Скоро узнаем, какие медучреждения выбирают посетители сайта "КП-Ярославль".

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