А вы проголосовали? Конкурс «КП» - Ярославль» на лучшую клинику года подходит к концу

Конкурс «Клиника года - 2018» на сайте «КП» - Ярославль» подходит к завершению. Черту мы подводим 28 декабря. А до этого времени у вас еще есть возможность проголосовать за любимое медучреждение. Предлагаем воспользоваться этим шансом и таким образом поблагодарить клинику, в которой вам действительно помогли.

Напомним, голосование стартовало в ноябре. Выбрать лучшее медучреждение посетители сайта «КП» - Ярославль» могут в шестнадцати номинациях.

Среди лидеров в номинациях на текущий момент - НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД», центр реабилитации и спорта «Полет», аптека «Живика», медицинский центр «МиР Денталия», офтальмологический центр «RealEyes», Международный медицинский центр «Медикал Он Груп-Ярославль» и другие. Но вы еще можете изменить ситуацию. Заходите и участвуйте в выборе. Ваш голос обязательно будет учтен!