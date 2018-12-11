Готовимся к новогодним покупкам!

Как использовать кредитную карту в качестве дополнительного кошелька для предновогодних расходов? Какую карту выбрать? И как её использовать с максимальной выгодой? Эти вопросы мы задали нашему финансовому консультанту — заместителю управляющего ярославским филиалом Промсвязьбанка Татьяне Пановой.

-Татьяна, в декабре наши расходы всегда возрастают, это не секрет. Специалисты советуют использовать кредитные карты. Но как это делать, не попадая на лишние расходы?

- Действительно, для таких дополнительных расходов, как новогодние подарки, разумно использовать кредитную карту. Карту, в отличие от кредита, мы оформляем 1 раз и далее используем её в рамках лимита. Но есть несколько правил для рационального использования карты. За товары и услуги я рекомендую расплачиваться непосредственно картой, не снимая наличные деньги, чтобы избежать комиссии. Сейчас, в новогодний период, мы подумали об обстоятельствах, когда наличные необходимы, и сделали для держателей кредитной карты «Платинум» бесплатное снятие наличных (как собственных, так и кредитных) в любых банкоматах мира до 15 января 2019 года. Акция распространяется на уже выпущенные и новые карты. Акция по снятию наличных без комиссии даст новые возможности использования кредитной карты там, где предпочтительнее оплатить наличными.

- Есть ли какие-то особенности погашения кредитной карты, чтобы сэкономить на процентах?

- Чтобы сэкономить на процентах за пользование кредитными средствами на карте, то необходимо погасить задолженность в установленный льготный период. По нашим картам «Платинум» и «Двойной кэшбэк» предусмотрены льготные периоды до 55 дней и до 102 дней по карте «100+».

- Какие ещё моменты помогут выгодно использовать кредитную карту?

- По кредитной карте Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк» можно получить возврат средств до 2000 рублей в месяц. Возвращается до 10% за услуги кафе и ресторанов, за посещение кинотеатров и оплату услуг такси, 1% - за все остальные покупки, 1% - от суммы погашения кредитного лимита через переводы в мобильном и интернет-банке Промсвязьбанка и за внесение наличных на карту в банкоматах банка. В будущем мы планируем добавлять новые категории трат с повышенным кэшбэком, учитывая предпочтения и интересы клиентов.

- Татьяна, и давайте напомним адреса и телефоны ваших офисов.

- Конечно. За более подробной консультацией по нашим кредитным картам вы всегда можете обратиться к нам в офисы по адресам:

Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16,

офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46,

офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64,

офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2, корп. 2

офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский проспект, д. 69а,

офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27,

офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2,

офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 работает телефон «горячей линии» в Ярославле: 66-30-22. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

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