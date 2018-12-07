Брокера надежное плечо

В Ярославле открывается филиал известной петербургской брокерской компании Инстант-Инвест, специалисты которой работают на отечественном и мировом фондовом рынке уже более 11 лет. Здесь вам с высокой гарантией помогут сохранить и приумножить ваши накопления.

Эксперты говорят, что мировая экономика замерла в предчувствии очередного глубокого кризиса. Падают цены на нефть и снижается курс рубля, растут цены на товары и услуги. Людей беспокоят тревожные ожидания.

- Отбросьте пессимизм и страх в сторону, наступает самое лучшее время для того, чтобы успешно зарабатывать на финансовых рынках! - так считает портфельный управляющий брокерской компании Инстант-Инвест Александр Шумейко, который рассказал в эфире программы «Картина дня» на радио «Комсомольская правда - Ярославль 96.2 FM», как ярославцам эффективно и выгодно сохранять и приумножать свои капиталы с помощью торговли на фондовом рынке.

- Все знают, как получить прибыль на растущем рынке. Все просто, взять акции по дешевой цене и продать их на пике роста. Но заработать можно и когда рынок падает, - уверяет Александр Шумейко. - Один из способов: берете «плечо» у биржи, то есть получаете акцию какого-либо предприятия взаймы по высокой цене и продаете. Затем, когда цена падает вновь, приобретает данный финансовый инструмент, но уже за меньшую стоимость и возвращаете акцию бирже. Разница в цене и будет ваше прибылью.

Подобных хитростей на фондовом рынке масса, и разобраться в них весьма непросто. Для этого вам и понадобятся специалисты брокерской компании Инстант-Инвест. Компания имеет набор всех необходимых для работы на финансовом рынке лицензий. Поэтому, выбирая для себя сотрудничество с Инстант-Инвест, вы защищаете себя от возможности столкнуться с мошенниками, которых на финансовом рынке изрядное количество.

Позвоните представителю компании в Ярославле и запишитесь на абсолютно бесплатный семинар, на котором вам, кроме всего прочего, расскажут зачем нужен брокерский счет, во что сегодня можно и нужно инвестировать, как получить за счет своих вложений доход от 30 до 50% годовых и многое другое.

Записаться на бесплатный семинар брокерской компании Инстант-Инвест вы можете по телефону 67-08-98. В Ярославле они проходят в гостинице «СК РОЯЛ». Более подробно об этом вы можете узнать посмотрев запись эфира пргограммы.