2018-12-07T13:58:44+03:00
Радиорасшифровки

Брокера надежное плечо

В Ярославле открывается филиал известной петербургской брокерской компании Инстант-Инвест
Поделиться:
Радио "Комсомольская правда - Ярославль", 96,2 FMРадио "Комсомольская правда - Ярославль", 96,2 FM
Изменить размер текста:

В Ярославле открывается филиал известной петербургской брокерской компании Инстант-Инвест, специалисты которой работают на отечественном и мировом фондовом рынке уже более 11 лет. Здесь вам с высокой гарантией помогут сохранить и приумножить ваши накопления.

Эксперты говорят, что мировая экономика замерла в предчувствии очередного глубокого кризиса. Падают цены на нефть и снижается курс рубля, растут цены на товары и услуги. Людей беспокоят тревожные ожидания.

- Отбросьте пессимизм и страх в сторону, наступает самое лучшее время для того, чтобы успешно зарабатывать на финансовых рынках! - так считает портфельный управляющий брокерской компании Инстант-Инвест Александр Шумейко, который рассказал в эфире программы «Картина дня» на радио «Комсомольская правда - Ярославль 96.2 FM», как ярославцам эффективно и выгодно сохранять и приумножать свои капиталы с помощью торговли на фондовом рынке.

- Все знают, как получить прибыль на растущем рынке. Все просто, взять акции по дешевой цене и продать их на пике роста. Но заработать можно и когда рынок падает, - уверяет Александр Шумейко. - Один из способов: берете «плечо» у биржи, то есть получаете акцию какого-либо предприятия взаймы по высокой цене и продаете. Затем, когда цена падает вновь, приобретает данный финансовый инструмент, но уже за меньшую стоимость и возвращаете акцию бирже. Разница в цене и будет ваше прибылью.

Подобных хитростей на фондовом рынке масса, и разобраться в них весьма непросто. Для этого вам и понадобятся специалисты брокерской компании Инстант-Инвест. Компания имеет набор всех необходимых для работы на финансовом рынке лицензий. Поэтому, выбирая для себя сотрудничество с Инстант-Инвест, вы защищаете себя от возможности столкнуться с мошенниками, которых на финансовом рынке изрядное количество.

Позвоните представителю компании в Ярославле и запишитесь на абсолютно бесплатный семинар, на котором вам, кроме всего прочего, расскажут зачем нужен брокерский счет, во что сегодня можно и нужно инвестировать, как получить за счет своих вложений доход от 30 до 50% годовых и многое другое.

Записаться на бесплатный семинар брокерской компании Инстант-Инвест вы можете по телефону 67-08-98. В Ярославле они проходят в гостинице «СК РОЯЛ». Более подробно об этом вы можете узнать посмотрев запись эфира пргограммы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Открытие экстрим-парка в Ярославле
В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал
В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций
В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей
В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом
На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками
Новый год ярославцы могут встретить под дождем
В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук
В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге
Подробности смертельного ДТП с «Фордом» под Ярославлем, где погибли два человека
Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2019 году в Ярославле
Под Ярославлем столкнулись «Форд» и «МАЗ»: двое погибли, семеро в больнице
В Рыбинске мужчина арендовал легковушку и сдал ее в металлолом
Ярославские спасатели предупреждают о второй волне снега
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
В Ярославль придет еще один сильный снегопад
Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами
Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу