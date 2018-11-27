«Поколение М»: ярославские школьники привезут на Землю инопланетян

В субботу в Ярославле состоялось массовое нашествие космических роботов - орбитальный манипулятор, космический спасатель, сапер, луноход и еще более двух десятков проектов, которые дети и подростки сделали своими руками. Технические разработки на тему освоения космоса школьники представили на конкурсе федерального творческо-благотворительного проекта МТС «Робостанция Поколение М» в рамках III Всероссийского молодежного турнира «Робоштурм-2018».

Принять участие в «Робостанции» мог любой ребенок от 6 до 14 лет. Для этого нужно было подать заявку в электронной форме, собрать космического робота, принести на конкурс «Поколение М» и продемонстрировать его возможности. Все победители получили большие наборы для конструирования: за 1-е место ребятам подарили LEGO Mindstorms, а тем, кто занял 2-е и 3-е места, - LEGO Education.

Самым юным победителем в категории 6 - 10 лет стал Антон Воробьев, который создал энергичного и говорящего робота Атома, чем поразил зрителей и сорвал аплодисменты жюри.

- Я управляю роботом через программу или вручную. Его гусеницы оснащены шипами и позволяют передвигаться по поверхности планет и не падать. Атом может изучать грунт и возить его на расстояние, а также сканировать разные вещества и передавать информацию на Землю. Когда Атом скучает по Земле, он танцует. У робота есть миссия: поставить российский флаг на новой планете и привезти оттуда живое существо.

Роль инопланетного живого существа у Антона сыграла домашняя мышка, которая, похоже, уже привыкла кататься на Атоме. Но вероятно, в будущем ее место могут занять инопланетные жители, которых роботу Атому предстоит доставить на Землю впервые.

Еще один проект, завоевавший главный приз, - это орбитальный манипулятор для космоса. Его собрал школьник из Гаврилов-Яма Павел Кулаков - и получил приз за победу в категории 11 - 14 лет. С помощью техничной перчатки Павел ловко управлял своим орбитальным манипулятором и показал, что он может не только двигаться, но и обнаруживать крупные и мелкие предметы. Например, космические камни, обломки кораблей, поднимать их и передвигать. Павел создал робота на основе большого программного кода, который разработал сам.

Фото предоставлено ПАО "МТС".

Все участники рассказывали о своих изобретениях, стараясь выгодно представить проделанную работу. Ребята держались бодро и сумели блеснуть не только техническими навыками, но и умением не растеряться на публике. Даже если что-то шло не по плану.

- Я сделал эту машину для того, чтобы она поднимала на Луне разные предметы, - рассказал Миша Осинский. И с сожалением добавил: не удалось сделать так, чтобы робот управлялся дистанционно, с пульта. Но в следующий раз он наверняка решит эту задачу.

Егор Татаринов пришел на конкурс с необычной работой: он сделал цифровую ферму для размещения на ракете, чтобы космонавты почаще вспоминали землю и заботились о животных.

- На ферме работает движущийся кран-манипулятор, который развозит корм. При помощи датчика цвета он определяет, пуста ли кормушка, и если да, то он достает корм из тележки и при помощи манипулятора кладет его в кормушку, - рассказал юный изобретатель.

В итоге жюри определили 6 лучших работ, которые стали победителями регионального этапа конкурса.

В категории 6 - 10 лет:

1-е место - Антон Воробьев (робот Атом)

2-е место - Егор Татаринов (космическая ферма)

3-е место - Павел Руденко (машина для изучения космического грунта)

В категории 11 - 14 лет:

1-е место - Павел Кулаков (орбитальный манипулятор)

2-е место - Дарья Смирнова (лунный помощник)

3-е место - Никита Шакиров, Никита Красавин (космический робот-многоног)

- В Ярославле «Поколение М» проходит второй год подряд. Несмотря на свой юный возраст, участники уже задумываются о вопросах цифрового будущего, экологии окружающей среды, экономичного распределения ресурсов и обеспечения безопасности. В предыдущем конкурсе «Поколение М» ребята отлично продемонстрировали это, собрав роботов на тему «Умный дом», а сегодня они поделились блестящими идеями о том, как умные технологии приведут нас к прогрессу в освоении космоса, - рассказал директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва. - У нас подрастает умное и одаренное «цифровое поколение» - отрадно, что творческий проект МТС «Поколение М» имеет к этому прямое отношение.

Александр Русаков, ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова, на площадке которого прошел региональный этап конкурса «Робостанция», тоже искренне радовался за увлеченных техникой ребят:

- Очень приятно, что здесь много школьников. Самое главное - это развитие их интеллектуальных и креативных способностей. До момента, когда ребята станут абитуриентами, а потом профессионалами, техника изменится настолько, что сейчас мы этого даже предсказать не можем. Именно они должны будут создавать новые технологии. Им уже сейчас нужно начинать мыслить в тех категориях, которые предлагает робототехника (а она объединяет физику, электронику, коммуникацию, программирование, математику и множество других сфер знаний). На наших глазах формируется будущее этих ребят!