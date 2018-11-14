2018-11-14T16:17:41+03:00
Экономика

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Андрей ГоловкоБизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Андрей Головко
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Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Андрей Головко вновь готов ответить

на вопросы читателей. В этот раз беседа ведется по следующим темам:

Объединение «Открытия» и ПАО «Бинбанк»;

Рефинансирование кредитов: плюсы и минусы;

Инновации для среднего и крупного регионального бизнеса;

Возможности зарплатной карты.

С 14 по 21 ноября ждем ваши вопросы по адресу электронной почты:

ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые

актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

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