Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!
Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Андрей Головко
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Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Андрей Головко вновь готов ответить
на вопросы читателей. В этот раз беседа ведется по следующим темам:
Объединение «Открытия» и ПАО «Бинбанк»;
Рефинансирование кредитов: плюсы и минусы;
Инновации для среднего и крупного регионального бизнеса;
Возможности зарплатной карты.
С 14 по 21 ноября ждем ваши вопросы по адресу электронной почты:
Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые
актуальные ответы, читайте на нашем сайте.