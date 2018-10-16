Владимир Волков: «В кабинете мэра перестановку делать не буду. Это сейчас не главное»

СЕГОДНЯ 17:59 2018-10-16T19:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

«НАПРАВИМ ЭНЕРГИЮ В СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ»

- Вы находитесь в должности исполняющего обязанности мэра чуть более 10 дней. С чего начали работу?

- Сейчас у меня период знакомства с городом, со всеми подведомственными учреждениями, коллективом. Ситуацию нужно знать изнутри. Я уже проехал по всем районам. В центральной части города все в целом хорошо. А вот в спальные районы, где в основном и живет подавляющее большинство ярославцев, сейчас нужно стараться направлять всю энергию, которая по определенным причинам не доходила раньше. Первым районом, куда мы выехали, был Дзержинский. Здесь существует проблема обеспеченности социальными объектами. Микрорайоны строятся, а инфраструктура отстает. Как и по всему городу, ощущается потребность в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Эта ситуация была на контроле правительства Ярославской области, департамента строительства. В итоге мы попали в федеральную программу, в рамках которой уже в следующем году планируем сдать три таких объекта на 400 мест.

- На общегородском совещании в мэрии, которое вы впервые лично провели в прошлую пятницу, от вас прозвучало замечание о состоянии общественного транспорта. Как видите развитие этой отрасли в Ярославле. Что нуждается в корректировке?

- Я заметил, что многие автобусы, троллейбусы грязные, обклеены рекламой сверху донизу. Будем работать с перевозчиками, чтобы они усилили работу в этом направлении. А по большому счету, необходимо модернизировать, обновлять подвижной состав – и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. К этому и будем стремиться. К остановкам тоже есть претензии. Некоторые оборудованы новыми остановочными комплексами, но еще много и таких, где стоят старые павильоны. Их нужно менять.

- А маршрутки городу нужны? Есть мнение, что из-за них недополучают прибыль городские транспортные предприятия.

- Есть довольно прибыльные направления, где работают коммерческие автобусы. Конечно, можно сказать, что они отнимают у нас деньги. Но надо говорить честно, что у нас сейчас пока нет средств, чтобы закупить новую технику и поставить на эти маршруты. Если появится такая возможность, мы с удовольствием будем возить пассажиров по всем направлениям на муниципальном транспорте.

- При Владимире Слепцове иногда создавалось ощущение, что город находится в ручном управлении и без его команды ничего не решается. По вашим ощущениям, в Ярославле выстроена система работы на всех уровнях или без «волшебного пинка» от руководителя не обойтись?

- Так как я работаю только вторую неделю, давать оценку, насколько хорошо или плохо работает система, считаю преждевременным. Но уверен, что в ручном управлении невозможно руководить городом с численностью более 600 тысяч человек. Конечно, это должна быть выстроенная система. Люди на местах должны понимать, что там их зона ответственности. Вот пример – один из дворов Ленинского района, куда мы заглянули во время объездов. Там старенькая детская площадка, рядом магазин, который торгует алкогольными напитками. Вокруг, в том числе, и на детской площадке, мусор – судя по чекам и пакетам, от посетителей магазина. Вот здесь как раз и собран букет ответственности разных уровней. Со своей стороны, мы должны приходить во дворы и благоустраивать их. Но сделать все и сразу не получится. Мы включили двор в план работ на ближайшие годы. А за тем, чтобы сейчас мусор от магазина не разлетался по двору, должны следить организации, которые там работают – это и предприниматели, и управляющая компания. Если все будут ответственно подходить к своей работе, относиться к территории, где они живут или работают, бережно, то и порядок будет проще навести.

Владимир Волков уже объехал все районы города.Фото: Мэрия Ярославля

- Какие-то кадровые решения созрели у вас?

- Ни одного кадрового решения – ни по увольнению, ни по каким-то другим вопросам не принимал. Пока претензий ни к кому нет. Все работают, стараются. Исключением являются только те случаи, когда сотрудник сам написал заявление, решил уйти.

- Вы раньше управляли населенными пунктами, которые гораздо меньше Ярославля. Есть ли разница в масштабе городов в плане подходов к управлению?

- Я сравню, наверное, это с автомобилем. Если есть коробка передач, педали, и ключ зажигания, то без разницы, где это находится - в каком-то маленьком автомобильчике или в грузовике. Все тоже самое. Также и с муниципальным управлением – разница есть, но не очень значительная.

«СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ ВЕДУ САМ, НО ИНФОРМАЦИЮ ПОЛУЧАЮ ОТ СОТРУДНИКОВ»

- С горожанами в каких форматах планируете общаться?

- В ежедневных обходах, когда мы попадаем в тот или иной двор, всегда общаемся с жителями. Я и лично выслушиваю их жалобы и главам районов дал поручение – обходить территории, собирать предложения людей. Также у нас будут ежемесячные приемы населения. Причем постараемся принять как можно больше людей, введем упрощенную процедуру записи – не нужно будет за месяц это делать. Также на постоянной основе будет работать приемная. Туда можно будет прийти со своей проблемой. Если эти вопросы можно будет снять без моего участия – отлично! Если требуется мое вмешательство – значит, на следующем личном приеме будем отрабатывать вопрос.

- А странички в соцсетях лично ведете?

- Сам веду. Но информацию по тем или иным вопросам, как правило, получаю от сотрудников. Поэтому, если что-то не точно, поправляйте, давайте свои предложения. Для этого все и создано.

«У МОЕЙ ЖЕНЫ ПЯТЕРО ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МЕНЯ»

- Как давно вы знакомы с Ярославлем?

- Первый раз в Ярославле я побывал чуть больше лет 10 лет назад. В последние два года, когда был главой Переславля-Залесского, регулярно приезжал в правительство или департаменты на совещания. Но в основном был знаком лишь с центром города. Сейчас, когда я больше узнаю Ярославль, он мне нравится все сильнее. Когда живешь в городе, ходишь по дворам, общаешься с людьми - это абсолютно другое ощущение. Ярославль - город, в котором удивительным образом сочетается история и современность. И у него огромный потенциал для развития – здесь есть и река, и аэропорт, и железная дорога, и достаточное количество населения, чтобы обеспечить кадрами новые производства, энергоресурсы.

Исполняющий обязанности мэра говорит, что Ярославль нравится ему все больше.Фото: Мэрия Ярославля

- Обосновались уже где-то?

- Да, снимаю квартиру в центре. От работы три минуты на машине, семь минут пешком. Адрес называть не буду (смеется). Но я иногда выхожу из дома специально на полчаса-час пораньше, чтобы погулять по улицам, получше познакомиться с городом.

- Семью планируете сюда перевозить?

- Семья уже здесь со мной. В большей степени младшие, потому что старшая дочь готовится к поступлению в институт. Пока у нее не получится переехать. Супруга, скорее всего, будет неделю делить на две части – одну проводить со старшими, на вторую - ближе к выходным - приезжать в Ярославль. Младшие в восторге от Ярославля. Они не хотели после выходных уезжать. Покатались на лошадках, прошли по батутным центрам. Им все нравится!

- У вас четверо детей. Не трудно справляться с таким количеством?

- Мне нет (смеется). Мне повезло с женой - весь быт на ней. Поэтому мы даже шутим, что у нее на самом деле пятеро детей, включая меня.

- Домработниц не привлекаете?

- Иногда супруга просит кого-то с маленькими посидеть. Но это буквально на часы.

- Расскажите, чем любите заниматься в свободное время?

- Хобби на самом деле у меня очень много. Это рыбалка, лыжи, спорт, езда на мотоцикле. Бывало, с друзьями составляли очень интересные туры на три-четыре дня. Сейчас свободного времени не очень много, поэтому стараюсь проводить его с семьей.

- В кабинет мэра ремонт, перестановку будете делать?

- Ничего делать не буду. Это не самое главное сейчас. Здесь все есть для работы. Кабинет хороший, грех жаловаться.

- Тут, говорили, замок необычный – по отпечатку пальца открывается? После прежнего хозяина не возникло проблем с попаданием внутрь?

- Замок электрический, открывается с пульта, не по отпечатку пальца. Наверное, такую функцию можно установить. Но у меня проблем с открыванием двери нет (улыбается).

НЕСКОЛЬКО НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ

- В сети появились слухи о ваших связях с криминалом. Как прокомментируете?

- С криминалом я никогда связан не был. Эти слухи породила липовая справка, которая была создана еще в 2013 году моими конкурентами на выборах в Красково. С тех пор она периодически всплывает в Интернете. Но я практически каждый год прохожу проверки антикоррупционных служб, прокуратуры, служб региональной безопасности. Если бы что-то подобное было в моей биографии, я бы, согласитесь, не работал на этом месте.

- Многих удивило, что на заседании муниципалитета, когда Владимир Слепцов объявил о сложении своих полномочий, вас официально не представители как нового заместителя, который будет выполнять функции исполняющего обязанности главы города? Хотя, казалось, это было бы логично. Как вы к этому относитесь?

- Я спокойно к этому отношусь. Я пришел работать и лишняя помпезность здесь не уместна. Ну а лучшей моей визитной карточкой для жителей станут дела и поступки. На мой взгляд, моя работа в Переславле получилась динамичной, результативной. Было сдано немало новых объектов, прошло много встреч с жителями. Не было ни одного проблемного участка, куда бы я лично не зашел. Надеюсь, и здесь работа пойдет в таком же темпе.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Михайлович Волков родился 26 декабря 1975 года в городе Люберцы Московской области. Отец - энергетик, мама – педагог дошкольного образования. Имеет высшее юридическое образование.

Начинал трудовой путь в 1993 году скорняком на совместном советско-греческом ТОО «Совмехкастория», затем был менеджером на научно-производственном предприятии АСД, генеральным директором компании «Любэп», юристом в компании «Свет плюс», аместителем гендиректора по экономическим и правовым вопросам в «Национальном научный центр горного производства - Институте горного дела им. А.А. Скочинского». В 2013 году выбран главой поселения Красково Люберецкого района Московской области. С 2016 по 2018 год работал главой Переславля-Залесского Ярославской области. С 3 октября назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам градостроительства. С 4 октября - после ухода Владимира Слепцова с поста мэра - стал исполняющим обязанности главы города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр убыл. Да здравствует мэр?

Исполняющим обязанности главы Ярославля стал Владимир Волков. Об этом он сам заявил 3 октября журналистам (подробнее).

На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля

- В городе ситуация с общественным транспортом не самая идеальная. Автобусы заклеены рекламой сверху донизу так, что стекол не видно. Моются редко. На улице сухо, а транспорт весь в грязи! - отметил он (подробнее).