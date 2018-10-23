Стаж работы кандидата в мэры Ярославля снизят с семи до трех лет

23 Окт. 18:27 2018-10-23T18:28:18+03:00

И опыт работы, и высшее образование теперь не обязательные условия для кандидата. Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

И опыт работы, и высшее образование теперь не обязательные условия для кандидата

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Стаж работы кандидата в мэры Ярославля снизят с семи лет до трех. Изменения в положение о конкурсе предложили внести депутаты муниципалитета.

- Мы принимали во внимание, что три года трудового стажа - это, можно сказать, общее правило, среднее значение, - рассказал председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин. - Когда вы резюме на работу отправляете, обычно такой стаж и требуется. Это минимальный срок, чтобы квалификация по диплому у специалиста была подтверждена.

Кроме того, теперь и уровень образования, и опыт работы не обязательные требования к кандидату. Подать заявку на участие в конкурсе может гражданин старше 21 года, у которого нет счетов в иностранных банках. Менять правила пришлось из-за апелляционного определения Верховного суда - там посчитали, что ценз по уровню образования и опыту работы в семь лет ограничивает право граждан на регистрацию в качестве кандидатов на должность мэра Ярославля.

- Теперь эти требования носят, можно сказать, предпочтительный характер, - рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. - Поскольку они утратили статус обязательных, депутаты будут принимать во внимание и образование, и опыт работы. И в зависимости от этого отдавать предпочтение тому или иному кандидату.

Кроме того, депутаты предложили передвинуть срок объявления конкурса: раньше он начинался через 15 дней после отставки главы Ярославля, а теперь - через 45.