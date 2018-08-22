В Сети появилось второе видео с избиениями в ярославской колонии №1
В Сети появилось второе видео с избиениями в ярославской исправительной колонии №1. Оно было опубликовано «Новой газетой» сегодня, 23 августа. Редакции его предоставили юристы фонда «Общественный вердикт».
Регистратор носит сотрудник по фамилии Скороход. На видео - коридоры колонии. Здесь видно фигурантов дела об избиении Евгения Макарова - Ефремова, Бровкина и других. Скороход проходит по одному из них и здоровается с другим сотрудником ИК-1 за руку.
- Здорово, Димон, как оно? - говорит он.
- Да ничего, - отвечает Димон. - Война каждый день.
- Война? Может, их воспитать?
- Можно раз - и все, - звучит в ответ. - На месяцок отправить.
По коридору прогоняют зеков. Их гонят криками «Пошел», усиленными нецензурной бранью, пинками и ударами по спинам. Скороход заходит в кабинет. Затем отправляется обратно в коридор.
- Камеры там выключены, - говорит он своему подчиненному. - Не забудь включить потом. И наказывай, кого надо, пожестче.
Заключенные продолжают бегать по коридорам. Вдруг в дальнем конце сотрудники колонии набрасываются на одного из них - судя по всему, он резко обернулся от удара.
- О, понеслась, - слышится за кадром довольный голос.
- Вот сейчас им синяков наставите, - говорит кто-то настороженно.
Другие заключенные пробегают мимо.
- Вот с этим, Сардор, пожестче, - говорит скороход здоровому сотруднику в синей футболке и перчатках. «Новая газета» указывает, что это может быть фсиновец по фамилии Зиябов.
Вполне вероятно, что на пятиминутное видео попал момент перед избиением заключенных - в конце их отводят в комнату. Один из сотрудников колонии берет у заключенного из камеры простыню.
- Вот эта подойдет? - спрашивает он.
- Да, намочи ее, - слышится в ответ.
На этом запись заканчивается.
Первое видео было опубликовано 20 июля. На нем 18 сотрудников ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова. Сейчас 12 из них находятся под следствием.
Новое видео пыток в ярославской колонии.Видео: Новая газета
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