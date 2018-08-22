2018-08-23T22:18:09+03:00
Общество

В Сети появилось второе видео с избиениями в ярославской колонии №1

Судя по всему, на запись попал момент перед одним из массовых избиений
Александр Клещев
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Фото: скриншнот с видео / "Новая газета".Фото: скриншнот с видео / "Новая газета".
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В Сети появилось второе видео с избиениями в ярославской исправительной колонии №1. Оно было опубликовано «Новой газетой» сегодня, 23 августа. Редакции его предоставили юристы фонда «Общественный вердикт».

Регистратор носит сотрудник по фамилии Скороход. На видео - коридоры колонии. Здесь видно фигурантов дела об избиении Евгения Макарова - Ефремова, Бровкина и других. Скороход проходит по одному из них и здоровается с другим сотрудником ИК-1 за руку.

- Здорово, Димон, как оно? - говорит он.

- Да ничего, - отвечает Димон. - Война каждый день.

- Война? Может, их воспитать?

- Можно раз - и все, - звучит в ответ. - На месяцок отправить.

По коридору прогоняют зеков. Их гонят криками «Пошел», усиленными нецензурной бранью, пинками и ударами по спинам. Скороход заходит в кабинет. Затем отправляется обратно в коридор.

- Камеры там выключены, - говорит он своему подчиненному. - Не забудь включить потом. И наказывай, кого надо, пожестче.

Заключенные продолжают бегать по коридорам. Вдруг в дальнем конце сотрудники колонии набрасываются на одного из них - судя по всему, он резко обернулся от удара.

- О, понеслась, - слышится за кадром довольный голос.

- Вот сейчас им синяков наставите, - говорит кто-то настороженно.

Другие заключенные пробегают мимо.

- Вот с этим, Сардор, пожестче, - говорит скороход здоровому сотруднику в синей футболке и перчатках. «Новая газета» указывает, что это может быть фсиновец по фамилии Зиябов.

Вполне вероятно, что на пятиминутное видео попал момент перед избиением заключенных - в конце их отводят в комнату. Один из сотрудников колонии берет у заключенного из камеры простыню.

- Вот эта подойдет? - спрашивает он.

- Да, намочи ее, - слышится в ответ.

На этом запись заканчивается.

Первое видео было опубликовано 20 июля. На нем 18 сотрудников ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова. Сейчас 12 из них находятся под следствием.

Новое видео пыток в ярославской колонии.Видео: Новая газета

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