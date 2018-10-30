Отопительный сезон в Ярославской области начался с долгов предприятий ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-30T17:15:46+03:00

Общая сумма долга за электроэнергию перед ПАО «ТНС энерго Ярославль» составляет более 650 млн рублей

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25 октября 2018 года ПАО «ТНС энерго Ярославль» приняло участие в очередном заседании межведомственной комиссии Правительства Ярославской области по вопросам задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Заседание проводил заместитель Председателя Правительства Виктор Неженец. Члены комиссии заслушали представителей органов местного самоуправления, глав администраций и руководителей предприятий сферы ЖКХ.

Энергетики выразили озабоченность, связанную с ростом задолженности предприятий сферы ЖКХ в самом начале отопительного сезона. Общая сумма долга за электроэнергию перед ПАО «ТНС энерго Ярославль» составляет более 650 млн рублей. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день складывается в г. Переславль-Залесский и Переславском муниципальном районе, где задолженность предприятий ЖКХ составляет 160 млн рублей. В связи с этим, заместитель Председателя Правительства указал на необходимость провести прокурорскую проверку хозяйственной деятельности предприятий-должников.

Также под особое внимание попали управляющие компании Ярославской области, которые на сегодняшний день не оплатили потребленные ресурсы на сумму, превышающую 400 млн руб.

В энергосбытовой компании отмечают, что задолженность, которая сложилась на сегодняшний день со стороны потребителей, негативно сказывается на деятельности как сбытовых, так и сетевых организаций области.

По итогам совещания члены комиссии приняли решение о дальнейшем контроле за организациями-неплательщиками и о проведении заседаний по наиболее злостным управляющим компаниям, продолжающим наращивание долга перед ресурсоснабжающими предприятиями.