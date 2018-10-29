Руководители «Ярэнерго» контролируют работу бригад Ярославского филиала «МРСК Центра» на федеральных учениях энергетиков

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-29T14:49:21+03:00

Руководители филиала посетили базы вышеуказанных РЭСов, рабочие места и места размещения бригад, пообщались с мастерами и электромонтерами

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В Тверской области в рамках масштабных учений энергетиков по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» отрабатывают навыки расчистки просек ВЛ, валки отдельно стоящих деревьев. В ходе отработки практических мероприятий специалисты Ярэнерго приобрели не только ценный опыт согласованной работы в условиях массовых нарушений электроснабжения, но и расчистили 269 га просек воздушных линий электропередачи. Общая протяженность расчищенных ЛЭП по трассе – более 376 километров.

Руководители филиала в лице заместителя директора по безопасности Георгия Ширшакова, заместителя главного инженера по управлению производственными активами и развитию Юрия Логанова и начальника управления логистики и материально-технического обеспечения Алексея Клушина посетили Весьегонский, Сандровский и Лесной РЭС «Тверьэнерго», где трудится персонал «Ярэнерго».

Фото предоставлено ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"

- Расчистка трасс ЛЭП и опиловка деревьев, угрожающих падением на воздушные линии вВесьегонском и Сандровском районах, устранение всех аварийных дефектов – такая задача по сценарию учений поставлена перед нашими специалистами, - рассказал заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Юрий Логанов. - Выполнение намеченного объема работ позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении этих районов из-за неблагоприятных погодных условий.

Руководители филиала посетили базы вышеуказанных РЭСов, рабочие места и места размещения бригад, пообщались с мастерами и электромонтерами. Проконтролировали обеспеченность инструментом и транспортом, объёмы выполненных работ и их соответствие графику учений, бытовые условия размещения.

На время учений запланированы еженедельные визиты руководителей филиала различного уровня. В учениях постоянно задействовано 100сотрудников филиала «Ярэнерго». Всего ярославским энергетикам предстоит выполнить общий объём по расчистке просек в 426,8 га. Общая протяженность расчищенных линий электропередачи составит 848,4 км.